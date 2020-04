"Liekkö sillä suora linja itse koronan keksijälle yläkertaan?" – Kalajoen yt-neuvottelut, koronan vaikutukset ja lämmin tiistai puhuttivat Kalajaskan Facebookissa, somekommentteja löytyy täältä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Ja keskustelua syntyy.

Uutinen Kalajoen kaupungin yt-neuvotteluista nostatti naljailevaa kommentointia:

– Kummallista, tuulimyllyjenhän piti poistaa kaikki rahahuolet.

– Niin kai ne on poistaneetkin. Nyt lomautellaan, koska voidaan!

– Kalajoki, Suomen solidaarisin kunta!

Myös alkuviikon uutinen Ylivieskan keskustassa jatkuvista katutöistä synnytti heittoja:

– Saapa nähä mikä mylläkkä tästäki syntyy vielä.

– Tottahan tuohon rahhaa löytyy, saattaa tulla hyväki ku pari kertaa tekkee tuon tien.

Kansanedustaja Juha Pylväs kirjoitti kolumnissaan, että ruoka riittää Suomesta poikkeusoloissakin. Kolumnia kommentoitiin näin:

– Tuohon juttuun viitaten on hyvä että Suomessa on maatilojen lomitusjärjestelmä. 50 luvun lopulla ei vielä ollut kun aasialainen jylläs. No järjestelmät oli yksinkertasemmat j lehmät lypsettiin käsin jne. Minun kotikylälläni sairastuivat melkeen kaikki yhtä aikaa ja ainoat terveet olivat tätini ja mummuni jotka joutuivat kulkemaan myös muilla tiloilla navetoimassa. Tänä päivänä kuitenkin on nämä lomittajat onneksi vielä olemassa ja elintarvikehuollon alkupää toimii vaikka varsinainen tilallinen sairastuisi.

– Oishan se jos Suomesa kuolis näläkään.

Kirjoitimme myös siitä, miten Ylivieskan seurakunnassa menee töitä uusjakoon, rippikouluja siirretään ja siivoustalkoot perutaan. Rippikouluasia sai tällaista palautetta:

– "Myös rippikouluja joudutaan siirtämään kesäkuun alkupuolelta myöhempään ajankohtaan. Seurakunta pohtii asiaa keskiviikon kokouksessa ja odottaa piispoilta tarkempaa ohjeistusta ensi viikolla" ja mistähän se piispa sen tietää, milloin voi turvallisesti pitää leirejä. Vai liekkö sillä suora linja itse koronan keksijälle yläkertaan?

Ja ilimoja piteli. Kalajaska julkaisi tiistaina Facebookissa kuvan lämpömittarista tekstillä "Onko tämä totta vai onko joku "virittänyt" mittarin yön aikana? Huhtikuun 7. päivä ja 14,3 astetta lämmintä varjossa!" Muun muassa tällaisia mittauksia tuli vastaukseksi:

– 12,8 ei paista aurinko mittariin tai anturiin.

– 14.7 puolivarjossa

– Meillä oli +9º.

– 4,8 varjossa

– 13 varjossa

– 9

– 8.7 varjossa

– +13.9 oli päivällä varjossa

– 8.3 varjossa.

– +10

Ja aiheuttihan Ylivieskan uusi kirkkokin kommentointia molemmista ääripäistä:

– Turha rahanhaaskaus.

– Komea kirkko tulee.