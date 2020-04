Arkistojen aarteita: Kirkon muistohetkessä virisi eteenpäin meno

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tämä juttu julkaistiin alunperin huhtikuun alussa 2016. Ylivieskan kirkko oli juuri palanut ja seurakunta kokoontui muistohetkeen seurakuntakodille.

Ylivieskalaisten kokemaa kirkon menetystä ja sen aiheuttamaa surua hoidettiin sunnuntaina iltapäivällä. Kirkon muistohetkeen Ylivieskan seurakuntakoti Mariaan saapui yli 500 ihmistä. Tilaisuudessa virisi toivo eteenpäin menosta. Yhteisöllisyys on herännyt Ylivieskassa. Se oli läsnä.

Kirkkoherra Timo Määttä ja hänen puolisonsa Marja Määttä olivat halunneet tilaisuudesta sellaisen, joka hoitaa seurakuntakuntalaisia ja kaikkia muitakin tapahtuneen koskettamia. Omasta ja miehensä puolesta Marja Määttä totesi seurakuntalaisille koskettavasti suoraan, että vain Jumalan avulla on jaksettu.

Vuosisataisen kirkkorakennuksen merkitys on paikkakuntansa ihmisille sanoinkuvaamaton. Se on käynyt selväksi. Menetystä on surtu pääsiäinen ja mennyt viikko. Ihmisten sydämet ovat olleet vereslihalla. Muistoja kirkosta on käyty läpi. Niitä on myös hauskoja. Marja Määttä muisteli väelle, kuinka oman perheen lapset tahtoivat pieninä karkailla kirkonmenoissa alttarille.

Rukouksen voimaa koettu

Seurakuntalaiset rukoilivat tapahtumassa. Kirkkoherra Timo Määttä kertoo, että lukuisissa viesteissä Ylivieskaan muulta on välitetty tietoa esirukouksista.

Ylivieskan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä kertoo, että rukous on tärkeä keino käsitellä asiaa. Hän muistelee, kuinka kirkkoneuvostossa heti palon jälkeisessä ensimmäisessä kokouksessa rukoiltiin kirkkoherran johdolla kaikkien puolesta. Pääsiäisen hengessä rukoiltiin samalla anteeksiantoa kirkonpolttajalle.

–Pääsiäisyön messussa kirkon raunioilla ihmisten kasvoilta näkyi yhteinen rukous. Se on sellaista yhtenäisyyttä, että me saamme uuden kirkon rakennettua, Similä pohtii.

– Messun ansiosta ei unohtunut pääsiäisen sanoma armosta. Se pysyi meillä kirkon menetystä isompana uutisena, kirkkoherra Määttä toteaa.

Kun kirkon rauniot saadaan raivattu ja pohja paljaaksi, siellä aiotaan järjestää uusia hartaushetkiä.