Arkistojen aarteita: Pääsiäinen eheyttää kristittyä

Tämä juttu julkaistiin alunperin 2010 pääsiäisenä. Siinä on haastateltu silloista pastori Eija Nivalaa, josta sitten myöhemmin tuli Ylivieskan kirkkoherra.

Kalajoen kappalainen Eija Nivala näkee, että pääsiäisen kaksi viikkoa tarjoavat kristitylle ihmiselle mahdollisuuden eheytymiseen ja olemassaolonsa pohdiskeluun.

– Nyt huipentuu se, että Jumala ei vaadi meiltä kristittyinä suorittamista. Hän hyväksyy, anteeksi antaa ja rakastaa meitä sellaisina kuin mitä olemme. Tällainen ehdoton rakkaus sitten kannustaa meitä vapaaehtoisesti olemaan lähimmäistä kohtaan anteeksiantavaisia ja rakastavia.

Nivala korostaa tämän järjestyksen ainutlaatuisuutta: meitä rakastetaan jo ennen mahdollisia hyviä tekojamme.

– Kun meidän koko elämämme muutoin tahtoo olla suorittamista työnantajalle tai rakkaalle, niin Jumala ei rakkaudessaan meiltä sitä vaadi.

Se on Nivalan mielestä pääsiäisen iso juttu ihmiselle, joka lapsesta asti tietysti haluaa rakkautta ja hyväksyntää. Nyt se koetaan.

Koko vuoden ja jokaisen päivän ihmisen matka kulminoituu pääsiäistä edeltävällä hiljaisella viikolla ja sitä seuraavalla, tärkeämmällä ilosanoman pääsiäisviikolla.

– Me ihmiset muutumme kokoajan. Muutosta tapahtuu suhteessa työhön ja toiseen ihmiseen.

Nivalasta pääsiäisen yhteyteen lähestymistavaksi sopii kirkon yleinen teemakampanja pyhästä.

– On hyvä miettiä, mikä meille on pyhää. Nyt on paras hetki miettiä sitä.

Eija Nivala pohtii, että suomalainen ja luterilainen ihminen saattaa samaistua hiljaisella viikolla hyvin vahvasti Jeesuksen kärsimyksiin, sillä kärsimys on jokaista ihmistä lähellä. Se on niin voimakas asia, että saatetaan ajatella pitkäperjantaita pääsiäisen ajan huippukohtana.

– Pääsiäispäivähän on kuitenkin se varsinainen huippukohta, sillä silloin kohtaamme ylösnousseen Jeesuksen. Tien siihen voi kokea hyvin esimerkiksi Kalajoen kirkon pääsiäisen yömessussa. Sehän alkaa lauantaina 23 ja päättyy pääsiäispäivän alkaessa puoliltaöin. Siinä konkretisoituu pääsiäisajan matka iloon ja riemuun.

Pastori Eija Nivala huomauttaa, mitä pitkänperjantain jälkeinen lauantaina on. Silloin on kansanperinteenkin mukaan pahan voimat liikkeellä. Muutos hyvään tapahtuu Jeesuksen ylösnousemuksessa.

– Me suomalaiset ja luterilaiset olemme ehkä ennen muuta järki-ihmisiä. Kokonaisvaltaisuus vaatii, että tunteelle annetaan oma sijansa. Ilon ja riemun tunteiden arvostamista kannattaa kokea siitä, että Vapahtajan ylösnousemus tapahtui pääsiäispäivänä. Iankaikkinen elämä on niin iso juttu, että sitähän ei pelkästään älyllä voi ymmärtää.

Ihmisen muutokseen kuuluu, että pääsiäinen opitaan kokemaan eri tavalla vuosien kuluessa.

– Lapsena saatamme sääliä Jeesusta, kun ne pahat ihmiset vaativat sellaisen hyvän miehen ristiinnaulitsemista. Iän myötä ihminen kokee, että hänessä itsessään on sellaista pahuutta, joka voi vaatia ristiinnaulitsemista. Tajutaan, että vain armo pelastaa meidät rakkaudelle ja anteeksiannolle.

Eija Nivala toteaa, että seurakuntalaisilleen hän usein toistaa, kuinka erityistä ja ainutlaatuista kristinusko on anteeksiantavassa rakkaudessaan.

– Se on joka päivä läsnä oleva asia ja etenkin pääsiäisenä.