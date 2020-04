Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskalaisen kotileipomo Kakkutauon Jonna Rieskaniemi on leiponut pääsiäiseksi leivonnaisia, joissa maistuu sitruuna ja suklaa.

– Maut valikoituvat kysynnän mukaan ja nyt on haluttu kirpeyttä ja makeutta. En ole perinteisten makujen ja raaka-aineiden leipoja ja minulle sopii hyvin se, että myös asiakkaat ovat ennakkoluulottomia ja haluavat kokeilla erilaisia makuyhdistelmiä.

Herkkuboxi, jossa on neljä erilaista herkkua, on koottu periaatteella, että siitä löytyisi jokaiselle jotain. Siihen Rieskaniemi on koonnut suosikkeja, joista ovat tykänneet sekä lapset että aikuiset.

– Kokeilen uusia juttuja pitkin vuotta ja mietin minkä juhlasesongin tarjontaan ne sopivat parhaiten, Rieskaniemi kertoo ideoiden kehittämisestä.

Leivonnaisten koristelu on leivonnan paras vaihe, jossa pääsee käyttämään luovuutta.

– Koristelua määrittelee usein asiakkaan toiveet ja silloin koristelu tehdään siinä muodossa ja niillä aineksilla, kuin tilauksessa toivotaan. Jokainen leivonnainen on uniikki. Jos leivon itselle, en prosessin alussa aina tiedä millainen koristelusta tulee. Joskus visio on selkeä jo leivontavaiheessa.

Itseoppinut leipuri rohkaisee kokeilemaan leipomista valmiiden hyvien ohjeiden kautta, joita netistä löytyy paljon.

– Aina ei voi onnistua, vaikka olisi leiponut kuinka paljon, mutta silti kannattaa kokeilla, eikä lannistua yhdestä epäonnistumisesta. Helpolla ja takuuvarmalla ohjeella aloitteleva tai harvemmin leipomista harrastavakin onnistuu, Rieskaniemi neuvoo.

Kakkukuvat Jonna Rieskaniemen arkisto.