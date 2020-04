Tuovi Pulkkanen pohtii kolumnissaan pakkorauhoittumisen hyviä seurauksia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Meistä jokainen on viime viikkojen aikana joutunut etsimään tai löytänyt luontevasti selviämiskeinot, joilla pääsee eteenpäin niissä puitteissa, joihin koko maailma yllättäen joutui. Sekä arki että juhla on jouduttu ajattelemaan uusiksi ja se on käynnistänyt monien uusien ideoiden löytymisen ja kehittelemisen, kun ensin on hetki ihmetelty.

Kun kokoontumiset on kielletty, jokainen joutuu väistämättä viettämään aikaa myös oman itsensä kanssa. Se ei ole helppoa niille, jotka ovat tottuneet täyttämään kaiken hereillä olemisen hetkensä olemalla sosiaalinen ja hakeutumalla ihmisjoukkoihin.

Keskustelua seuratessa vahvasti esiin nousee se kuinka vaikeaa ihmisen on tulla toimeen oman itsensä ja mielensä kanssa. Siinä missä toinen suorastaan tarvitsee yksin olemista, toinen hätääntyy, kun ympärillä ei olekaan koko ajan sosiaalinen hälinä. Nyt kun kaikki joutuvat kohtaamaan yksin olemista, erot ja oman ajan yksilöllinen tarve korostuvat vieläkin selvemmin.

Pitää muistaa että yksin oleminen ja yksinäisyys ovat kaksi eri asiaa. Yksinäisyys on ongelma, yksin oleminen on parhaimmillaan vahvistavaa.

Nyt kaikilla on hyvää aikaa kohdata itsensä ja kuunnella omia ajatuksiaan. Nyt on jo nähty, että hätä keinot keksii ja virtuaalibileet ovat jo löytäneet paikkansa somessa. Ehkä kaikki kuitenkin oppivat tästä jotain.

Jooga ja rauhoittavat meditaatioharrastukset ovat viime vuosina nousseet entistä suositummaksi ja suorittamista vaativien urheilulajien harrastajat ovat tienneet kautta aikojen, että hyviin tuloksiin pääseminen vaatii myös palautumista ja rauhoittumista.

Olisiko aika ottaa hiljaisuuden hetket mukaan kaikkien arkeen ja opetella viihtymään oman mielensä kanssa? Voihan olla, että käyttämättömät voimavarat heräävät eloon ja löydämme itsestämme yllätyksiä. Osa niistä voi olla huonoja, nekin pitää hyväksyä, mutta parhaimmillaan ne rikastuttavat elämää ja auttavat rakentamaan siitä vahvan. Itsestämme voivat löytyä myös eväät siihen, miten selviämme tästä hankalasta ja ahdistavastakin tilanteesta, jonka lopputulosta meitä kukaan ei vielä tiedä.

tuovi.pulkkanen@kpk.fi