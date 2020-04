Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kasvomaskien käyttäminen koronavirusepidemian aikana on herättänyt kysymyksiä, joihin on ollut vaikea löytää selkeää vastausta. STM (Sosiaali- ja terveysministeriö) on ohjeistanut aiemmin, että terveyden- ja sosiaalihuollon hoito- ja hoivatehtävissä on koronavirusepidemian aikana käytettävä hengityssuojainta vain silloin kun hoidetaan hengitystie-infektioista kärsiviä potilaita.

Uusimpien ohjeiden mukaan maskeja tulee käyttää aina, mutta terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suojusta tai pestävää kankaista hengitysmaskia. Osasto- ja vastaanottokäyttöön, jossa hoidetaan potilaita, joilla on oireita, tarvitaan korkeamman suojaustason tason maski.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi sanoo, että jatkuvasti muuttuva ohjeistus on haaste, joka vaikeuttaa sen tulkitsemista. Sosiaali- ja terveysministeriön uusin ohje kunnille ja palveluntuottajille koronavirustartuntojen ehkäisystä annettiin kiirastorstaina.

Aiemmin maskeja ohjeistettiin käyttämään tarvittaessa. Nyt, kun maskeja neuvotaan käyttämään jatkuvasti, niitä tarvitaan Kallion alueella päivittäin noin 80:lle kotihoidon työntekijälle.

– Määrät ovat isoja, eivätkä kunnat ole pystyneet varautumaan näin nopeasti siihen, että maskeja aletaan käyttää niin, että terveet suojautuvat terveiltä. Meillä Kalliossa ollaan saman haasteen edessä kuin muuallakin Suomessa. Kunnat ovat kyllä varautuneet omalla tasollaan, mutta varautuminen on tapahtunut normaaliolosuhteisiin eikä siihen, että maskeja käytetään koko ajan, Peltokorpi korostaa.

Kallion alueella kotihoitoon toimitetaan nyt ylivieskalaisen yrityksen valmistamia maskeja ja niitä on riittävästi.

– Ne eivät täysin riitä palvelutaloon ja henkilökohtaisten avustajien käyttöön. Kun ohjeistus sallii myös kankaisten maskien käytön, pyrimme käynnistämään yhteistyötä esimerkiksi Jedun kanssa. Huiveja emme neuvo ketään käyttämään, Peltokorpi toteaa.