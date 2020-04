Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Julkaistu 24.5.2019

Vaadittiin vuosien sinnikäs pohjustus sille, että alavieskalainen Kaisla Huttunen sai koiran. Isä Kari Huttunen koetti harhauttaa Kaislaa kaikin keinoin, että ajatus koirasta unohtuisi. Pihalle rakennettiin kanala ja sinne haettiin asukkaat, mutta eihän kanat ja kukko, niin kivoja lemmikkejä kuin ne ovatkin, voineet korvata koiraa.

Lopulta Kaisla sai tahtonsa läpi ja perheeseen tuli Suomenlapinkoira Netta. Isä ajatteli, että innostus koiranhoitoon kestää kuukauden ja sitten koira jää vanhempien hoidettavaksi. Toisin kävi.

Vaikka Netta on sulattanut koko perheen sydämet, siitä ja Kaislasta on tullut erottamattomat ja Kaisla on huolehtinut ja kouluttanut Nettaa nyt kolmen vuoden ajan, vaikka on itse vasta 13-vuotias. Kirsi-äidin huoli siitä, mihin koira laitetaan silloin, kun ollaan reissussa, on ollut turha.

– Jos Kaisla saa päättää, koira on mukana aina. Jotenkin kummasti meidän reissumme ovat muuttuneet Netan myötä niin, että se on osa porukkaa. Se tuo uutta sisältöä kaikkeen, mitä teemme, Kirsi Huttunen nauraa.

Ylävitonen onnistuu mallikkaasti. Tuovi Pulkkanen

Vanhempien tukea on tietysti tarvittu. Pentua ei olisi edes saanut kasvattajalta, jos hän ei olisi ollut varma, että se tulee hyvään ja huolehtivaan kotiin. Kasvattaja on seurannut koiran kasvamista ja kehittymistä ja on tyytyväinen siihen, että sillä on aktiivinen elämä.

Kaislalla oli jo alunalkaenkin hyvä suunnitelma siitä, miten koira onnistuu perheessä isän allergian takia.

– Hain tietoa erilaista roduista ja niiden ominaisuuksista. Etsin sellaista rotua, joka voi olla ulkona ja löysin Lapinkoiran. Netta, jonka kennelnimi on Lapinlauhan Pikku Myy, haettiin meille Kemistä kesän alussa, kun koulu loppui. Se oli hieno hetki, jota en unohda koskaan. Aluksi Netta oli vähän villi, mutta pentuajan jälkeen siitä on tullut todella rauhallinen, Kaisla kertoo.

Netasta piti tulla perheen lemmikki ja lenkkikaveri, mutta kun Kaisla ja Netta ovat käyneet erilaisia kursseja, myös näyttelyharrastus on alkanut kiinnostaa.

– Kävimme ensin pentukursseja, joilla opeteltiin ihan peruskäytöstapoja arkeen. Siitä heräsi innostus mennä mukaan myös agilityyn, Kaisla kertoo ja jatkaa:

– Emme ole vielä olleet mukana virallisissa kisoissa, mutta se on tavoitteena. Olemme olleet myös koiratanssikurssilla ja rally-tokossa. Rally-toko on hauskaa koiran aktivointia ja siinä kehittyy hyvin koiran ja ohjaajan välinen yhteistyö. Siitä me molemmat tykkäämme ja teemme sitä melkein päivittäin.

Kaisla kertoo, että hänen ja Netan yhteistyö toimii hyvin ja kaikki neuvot, joita kursseilla saa ovat auttaneet toimimaan oikein ja niin, että hän ohjaa koiraa tavalla, jotka se ymmärtää. Tärkeää kursseilla käymisessä on myös se, että koira tottuu olemaan muiden koirien kanssa ihmisjoukossa ja keskittymään.

– Netta tottelee hyvin myös muita perheenjäseniä, mutta minä opetan sille kaikkea uutta. On hienoa, kun se oppii jonkin uuden käskyn ja tempun ja liikkuu toivotulla tavalla. Se on onnistuminen sekä minulle että Netalle ja innostaa kokeilemaan taas jotain uutta.

Netta istuu kiltisti, että saa namupalan. Tuovi Pulkkanen

Kaisla on ottanut omalle vastuulleen kaiken koiraan liittyvän. Hän on se, joka ruokkii koiran, hoitaa turkin ja leikkaa sen kynnet.

– Kynnenleikkuusta se ei kyllä tykkää, eikä myöskään pesusta, mutta se tottelee minua niissäkin tilanteissa.

Huttusille rakennettiin koirankoppi isoon ulkoeteiseen, mutta kovilla pakkasilla Netta on saanut olla sisälläkin. Isän allergiakin on ehkä siedättynyt, koska oireita ei enää tule, vaikka Netta on sisälläkin.

– Netta viihtyy oikeastaan paremmin ulkona, koska siellä on niin paljon seurattavaa ja tilaa liikkua. Se pysyy hyvin pihalla, eikä karkaile ja antaa kanojenkin olla rauhassa. Ne eivät oikeastaan kiinnosta sitä yhtään, Kaisla kertoo.

Koiraharrastus on tuonut uusia ystäviä koirapiireistä ja parhaimman kaverinsa Ninan, jolla myös on koira, Kaisla lenkkeilee ja on yhdessä päivittäin.

– Olimme viime kesänä kaikki neljä yhdessä koiraleirillä. Siellä saimme ohjausta erilaisissa koiraharrastuslajeissa. Vietimme kesää myös uimalla koirien kanssa.

Rotu, jonka Kaisla perheen koiralle valitsi, on osoittautunut sopivaksi. Nyt perheessä käydään keskustelua, tuleeko Netalle kaveri. Jos tulee, koiran rotu on sama.

– Tykkään Netan ominaisuuksista. Olen tosi tyytyväinen siihen, että olen onnistunut kouluttamaan siitä fiksun ja se on kiltti. Vaikka sillä on luonnetta, se osoittaa sen enemmänkin ilmeillä kuin rähisemällä.