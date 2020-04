Arkistojen aarteita: Hyvät elintavat sallivat mukavuuden ja satunnaisen herkuttelun

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Julkaistu 2.1.2018

Moni tekee uuden vuoden alussa jälleen kerran lupauksen uuden terveellisen elämän aloittamisesta. Miksi toiset onnistuvat ja toiset eivät? Yrittäjä, personal trainer Anu Ilmonen Hyvinvointikeskus Fysiomotionilta sanoo, että elämäntapamuutoksessa on yleensä kyse hyvin isoista asioista, joiden muuttaminen ei tapahdu hetkessä.

Onnistuneeseen muutokseen tarvitaan motivaatiota. Jotta motivaatio pysyy riittävästi yllä myös vaikeina hetkinä, täytyy tietää miksi muutos halutaan saada aikaiseksi.

– Kun keskustelen esimerkiksi klassisen painonpudottajan kanssa niin haluan tietää, miksi hän haluaa pudottaa painoa. Jos kyse on esimerkiksi painonpudotuksesta lapsettomuushoitoja varten tai kakkostyypin diabeteksen hoidosta, se on niin iso ja henkilökohtainen asia, että sitä miettiessä asiakas yleensä motivoituu vähän kuin itsestään. Kun tiedetään syy, miksi hommia halutaan paiskia, se on luontaisempaa.

Muutosta haluavan on myös tiedettävä omat realistiset resurssit siitä millaisiin muutoksiin aikaa ja energiaa oikeasti riittää. Jos elämä on hektistä ja aikaa hädin tuskin liikenee kahteen treenikertaan viikossa, on turha haaveilla viidestä ja ajatella tsemppaavansa itseään enempään.

Ilmonen kehottaa miettimään omat arvot valmiiksi ennen kuin alkaa suunnitella elämäntapojen muuttamista.

– Perhe hyötyy hyvinvoivasta ja energisestä äidistä tai isästä ja hyvinvoinnilla on myös uraa edistävä vaikutus, mutta kalenteriin on löydyttävä riittävästi tilaa muutosta varten.

Ajanpuutetta käytetään usein myös liikkumisen esteenä, mutta aikaa löytyy hyvin usein siihen mihin sitä haluaa käyttää.

– Monesti nämä asiat ajatellaan liian hankalasti. Kuvitellaan, että salilla tai lenkkipolulla tulee viettää tuntitolkulla aikaa viikossa. Ei tarvitse. Lyhyt ja napakka treeni on monesti muutoinkin parempi kuin yli tunnin sessiot ja aina parempi vaihtoehto kuin liikkumattomuus.

Elämäntapamuutos ei ole niinkään projekti, jolla on tietty deadline, vaan se on enemmänkin prosessi.

– Siksi on hyvä käydä muutosta haluavan historiaa läpi. Aika usein takana on jo useampi yritys elämäntapamuutoksen suhteen. Kannattaa miettiä mihin tekijöihin yritys edellisellä kerralla tyrehtyi. Näin ei tulisi toistettua samoja virheitä.

Suurin syy siihen, että muutos ei onnistu ja into lopahtaa nopeasti on Ilmosen mukaan se, että ei tiedetä tai myönnetä perimmäistä syytä, miksi muutosta halutaan.

– Toinen ja yhtä iso syy epäonnistumiseen on se, että aloitetaan kaikki liian kovasti periaatteella kaikki minulle heti nyt tai mieluiten jo eilen, jolloin kärsivällisyys puuttuu ja pitkän tähtäimen tulokset jäävät saavuttamatta. Ihminen oppii keskimäärin yhden uuden elintavan noin kolmessa kuukaudessa pysyvästi, joten kahdessa viikossa on turha odottaa ihmeitä, vaikka se tylsältä kuulostaakin.

Painonpudotuksessa kokonaisuudella on ratkaiseva merkitys. Silti suurin osa lähtee hakemaan painonpudotuksessakin muutosta liikunta edellä.

– Liikunta oikein toteutettuna ja sopivissa määrin on välttämätöntä meille kaikille, mutta jos halutaan tiristellä ylimääräisiä rasvoja kehosta, niin parhain, varmin ja toimivin keino on syödä riittävästi monipuolista ja ravitsevaa ruokaa. Painonpudotuksessa liikunnan osuus on noin 20 prosenttia ja ravinnon osuus on noin 80 prosenttia. Ihmiset ovat tietoisia siitä miten tulisi syödä, mutta hankalampaa on siirtää ne asiat käytäntöön. Monesti taustalla on myös asioita, jotka vaikuttavat syömiskäyttäytymiseen. Syöminen voi olla lohduttamista tai palkitsemista. Ruoka ja tunteet liittyvät monilla vahvasti yhteen. Lisäksi tarvitaan riittävä määrä lepoa. Se ei tarkoita pelkästään fyysistä lepoa vaan myös stressitekijöiden minimoimista.

Muutos on yksinkertaisimmillaan uuden oppimista, perusasioiden sisäistämistä ja niiden siirtämistä omaan arkeen. Tähän tarvitaan toistoja. Ilmonen neuvoo aloittamaan yksi askel kerrallaan esimerkiksi vedenjuonnin lisäämisellä. Pienet onnistumiset ruokkivat positiivista onnistumisen kierrettä.

– Tärkeää on myös rehellinen itsetuntemus. Riippuu paljon ihmistyypistä, tarvitseeko elämäntapojaan muuttava tukea. Toiset haluavat ennemmin puurtaa itsekseen, toiset haluavat heti tukea muutosmatkalleen. Kannattaa miettiä hakkaako vain päätä seinään yksin vai olisiko järkevämpää pyytää apua. Kukaan ei ole sen huonompi, jos pyytää apua esimerkiksi personal trainerilta. Monesti tuntuu, että sitä jotenkin hävetään tai pidetään epäonnistumisen merkkinä.

Ilmonen näkee hyvänä asiana sen, että hyvinvointi selkeästi kiinnostaa yhä enemmän ja siihen ollaan valmiita panostamaan.

– Kyse on kuitenkin aina jokaisen ikiomasta kehosta ja terveydestä. Siitä tulisi pitää huolta, eikä ajatella että tuurilla ne laivatkin seilaa. Panostus on hyvä asia, kunhan se toteutetaan järkevästi, eikä siitä aleta stressaamaan liiaksi.

Näkökannasta riippuu, kuinka tärkeänä hyvinvoinnista huolehtimista pidetään. Ilmonen pitää omaan kuntoon ja hyvinvointiin liittyviä asioita erittäin merkittävinä.

– Faktaa on se, että jo ihan yhteiskunnallisesti ajateltuna verorahoja säästyy aika isot summat, jos esimerkiksi vanhenevat ikäluokat pystyvät elämään omatoimisesti mahdollisimman pitkään kotona eli ovat perusterveitä ja suorituskyky on omaan arkeen mitoitettuna riittävä. Työnantajat taas säästävät melkoisia summia, jos työntekijöiden sairaspäiviä vuodessa saadaan vähennettyä ja niin edelleen.