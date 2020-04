Vilkas ja viriili Ahti on Suomen paras sukellusseura – Puheenjohtaja Jukka Haapala: Puolet palkinnosta kuuluu Nivalan Uikolle!



Valtakunnallinen Sukeltajaliitto ry on valinnut Vuoden parhaat 2019. Vuoden paras seura on Sukellusseura Ahti ry, jonka tärkeä koulutuspaikka sekä talviajan harjoittelutukikohta on Nivalan uimahalli Uikko ja "kotiriutta" on Ylivieskan Kettukalliolla.