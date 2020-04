Arkistojen aarteita: Hyytävän pakkaspäivän luontoelämyksiä – Ulla-Mari Kivi ja Iikka Kivi koskikaran jäljillä, kun saukon kiljunta kiiri Ylivieskan Savisillalle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tämä juttu on julkaistu Kalajokilaaksossa 23.1.2019. Jutussa lähdettiin jäljittämään täydellisen kuunpimennyksen seuraajia, mutta tapahtumat kääntyivät urbaaniksi luontojutuksi kuin itsestään.

Hyinen pakkasaamu valkeni maanantaina (21.1.2019) Ylivieskassa kireässä 30 pakkasasteessa, mutta siltikin moni uhmasi kylmyyttä ja kuvasi aamuseitsemän tuntumassa maanantaiaamuna täydenkuun täydellisen kuunpimennyksen edistymistä. Selkeän pakkasaamun myötä ruosteenpunaisena kumottava kuu näkyi komeasti.

Alavieskan kirjastotoimenjohtaja Ulla-Mari Kivellä maanantai oli vapaapäivä, mutta hän ei malttanut uinailla pitkään, koska tiedotusvälineet olivat informoineet täydellisestä kuunpimennyksestä, joka vielä olisi nähtävillä inhimilliseen aikaan.

Hän nappasi vapaa-ajan kaverinsa eli 600 millimetrin putkella varustetun järjestelmäkameransa kainaloon, ja lähti kuuta kuvaamaan. Aikarauta takoi tuolloin 7.15.

– Ylivieskan Lundinkankaalla on niin isot puut, että täytyi kävellä vähän matkaa. Kuu oli hetken minulta hukassa, kun kerran kuvasin syksyistä kuunpimennystä, niin kuu oli eri matalalla. Nyt kuu oli korkealla ja ihan eri suunnalla.

Kamera suostui yhteistyöhön puolen tunnin ajan, mutta hyytyi sitten täysin. Kivi kävi hetken sulattelemassa kameraansa ja palasi sitten tarkkailemaan, miten varjo väistyi kuun edestä.

Taivaankannen värikkäät ilmiöt, samoin kuin pilvien tarkkailu kiinnostaa valokuvaajaharrastajaa.

– Revontuliakin olen toki kuvannut, mutta en intohimoisesti.

Luonto kuitenkin kaikkine siivekkäineen ja muine eläimineen kiinnostaa, ja sovimme kuvaustreffit Savisillalle, sillä Ulla-Mari Kivi aikoo löytää kameransa etsimeen koskikaran.

Maanantaina iltapäivällä horisontin yli pilkisteli talviaurinko, mutta muuten se ei juurikaan lämmittänyt. Automittari lukee 21 pakkasastetta.

Savisiltaa halkoo hyytävä kiljunta. Ääni ohjaa katseen jokitörmälle, jossa saukko kiljuu ja kippuroi. Sillalla käppäilee äitinsä Ulla-Mari Kiven seurana stand up -koomikko Iikka Kivi, mutta saukko ei kippuroi naurusta hänen jutuilleen. Eikä Iikka Kivi ole juttua iskemässä, vaan niin ikään lempiharrastuksensa parissa tarkkailemassa luontoa ja erityisesti lintuja.

– Saukkoparalla on avanto hukassa, Ulla-Mari Kivi selvittää ja hengähdämme helpotuksesta, kun eläin löytää vesiuomansa ja sukeltaa.

Nyt voimme keskittyä koskikaraan. Samalla, kun Iikka Kiven kiikari haroo koskimaisemaa hän kertoo, että osallistuu BirdLife Suomen tunnista 100 lintulajia vuoden aikana. BirdLife haastoi ihmiset tunnistamaan lintuja Suomen juhlavuonna 2017 ja uudisti nyt haasteen alkaneelle vuodelle.

– Osallistun ensisijaisesti ekosarjaan, jossa lasketaan linnut, jotka on havaittu käyttämättä mitään moottoroituja ajoneuvoja. Tosin nyt tulimme autolla Savisillan luokse, joten täältä tehdyt havainnot menevät bensasarjaan (avoin sarja). Oulussa olen lähiympäristöstä tälle vuodelle tehnyt ekohavaintoja 20 varman lintulajin verran ja näitä bensapinnoja on kertynyt 25. Viime vuonna havaintoja kertyi 218 eri lintulajista, Iikka Kivi sanoo ja kertoo ylpeänä, että on nähnyt naapurustossaan useamman pöllön – mainiten varpus- ja helmipöllöt. Hiiripöllöä odotellessa...

Ulla-Mari Kiven tämän vuoden tilasto on kiivennyt jo kymmenen havainnon tuntumaan.

Äiti ja poika eli tässä yhteydessä luonnontarkkailijat selvittävät, että marjasato jäi niin vaisuksi, että se on kylmyyden kanssa verottanut ankaralla kädellä lintukantaa.

– Talviaika toki on muutenkin hiljaisempi lintukausi. Koskikara on siitä harvinainen muuttolintu, että se muuttaa Suomeen talvehtimaan, Iikka Kivi informoi samalla, kun seuraamme, miten sorsalintu ruokailee koskipaikalla.

Kuin sanan voimasta koskesta hypähtää jotain pientä ja mustaa jään reunalle.

– Siellä se on. Koskikara muistuttaa vähän pingviiniä!

Ulla-Mari Kiven kamera ikuistaa hetken ja Iikka Kiven bensasarjan piste lukitaan saavutetuksi.

Iikka Kivi jutustelee, että äiti on ottanut monta kadehdittavan hienoa lintukuvaa.

– Englannin reissulla hän kuvasi haarahaukan, joka siellä on tyypillinen, mutta Suomessa harvoin näkee, Iikka Kivi mainitsee esimerkkinä.

– Seuraavaksi saatamme lähteä Niemelänkylälle etsimään peltopyytä. BirdLifen Tiira-lintutietopalvelusta vakoilin, että niistä on tehty siellä havaintoja. Toki tällaisella pakkasella ne saattavat viihtyä kiepeissään.

Toimittaja hyytyi, mutta luontoihmiset jatkavat matkaansa.