Isot kyläyhdistysten kasaamat ja polttamat kokot jäävät kokoontumiskiellon takia väliin tänä keväänä. Perinnettä ei kuitenkaan ole haluttu unohtaa ja pihoille on innolla kasattu isoja ja pienempiä omia kokkoja. Pääsiäistä edeltävä säätila vaikuttaa siihen voidaanko kokkoja polttaa.

Pelastuslaitos neuvoo ja ohjeistaa pääsiäisen viettäjiä huomioimaan avotulen polttamiseen liittyviä seikkoja ja miettimään valmiiksi miten iloinen perinne voidaan hoitaa turvallisesti.

Riskienhallinnan päällikkö Harri Pyyhtiä Jokilaaksojen pelastuslaitokselta muistuttaa, että tulen sytyttäjä vastaa aina seurauksista.

– Nyt, kun isoja, ennalta suunniteltuja kokkoja ei ole, pelastuslaitos näkee riskinä sen, että oma kokko kyhätään kokoon nopeasti roskista ilman riittävää ennakkosuunnitelmaa.

Pelastuslaitos vaatii isoihin kokkotapahtumiin ennakkosuunnitelman, jota jokaisen omaa kokkoa suunnittelevankin on hyvä noudattaa. Ennakkosuunnitelmasta käy ilmi mihin kokko tehdään ja onko se riittävän kaukana rakennuksista, montako ihmistä sen ympärillä arvioidaan olevan, onko kokko omalla maalla ja millainen alkusammutuskalusto tulen leviämisen estämiseksi on käsillä.

– Haravat, lapiot, letkut ja kastelukannut ovat hyvä varustus tulen itsenäiseen sammuttamiseen.

Pyyhtiä kehottaa tarkkailemaan myös tuulen suuntaa ja voimakkuutta ja pohtimaan hyvin tarkkaan sitä, millä kokko aiotaan sytyttää.

Avotulesta pitää aina tehdä pelastuslaitokselle avotuli-ilmoitus riippumatta tulen koosta. Ilmoitus tehdään netissä https://turvakanava.fi//fi/turvallisuusviesti osoitteessa.

– Se on helppo ilmoituskanava, jonka kautta tieto välittyy meidän karttapalveluumme, mutta korostan, että se on nimenomaan ilmoitus, eikä lupa, Pyyhtiä korostaa.

Pelastuslaitos muistuttaa aina siitä, mitä kokossa saa polttaa.

– Kunnan ympäristömääräykset kieltävät jätteiden polttamisen kokossa. Märkien pihatieltä raivattujen puiden sytyttämisessä pitää myös muistaa, että palavien nesteiden käyttö kokon sytyttämisessä on aina riskialtista. Pelastuslaitokselle tulee aika ajoin erityisesti pääsiäisen aikaan tehtäviä, joissa bensalla sytytetty kokko on humahtanut ja sen seurauksena sytyttäjältä on palanut silmäripset, kulmakarvat, hiukset tai jopa kasvot ja kädet.

Turvallinen tapa sytyttää kokko on käyttää grillin sytytysnesteitä ja -paloja tai palogeelejä.

Pyyhtiä sanoo, että kokkoja poltetaan pääasiassa maaseudulla ja pelastuslaitos luottaa siihen, että ihmiset, joilla on leivinuunit, osaavat toimia myös avotulen kanssa oikein.

– Myös tässä tilanteessa, jossa kokoontumisrajoitukset ovat voimassa pitää ottaa huomioon se, että kaava-alueella kokoja ei saa polttaa. Kaupunkilaiset eivät omia kokkoja voi polttaa. Naapurit on liian lähellä savuhaitan takia ja riski tulen leviämisen suhteen on liian iso.

Pääsiäisen aikana pitää ottaa huomioon myös sää ja sen mahdollisesti tuomat avotulen tekemiseen vaikuttavat rajoitukset.

– Ruohikkopalovaroitus on ollut jo Pohjanmaalla voimassa ja jos sää on lämmin ja tuulinen, heinä kuivuu nopeasti myös meidän korkeudellamme. Jos kokko palaa voimakkaasti, tuulen mukana voi kipinöitä levitä kauemmaksikin ja siksi pitää aina huolehtia siitä, että avotulta ei jätetä ilman valvontaa, Pyyhtiä ohjeistaa ja neuvoo kokkojen sytyttäjiä seuraamaan Ilmatieteen laitoksen varoituksia.