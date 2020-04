– Joillakin voi olla pitkä aika siitä, kun viimeksi on ommellut ja moni ei ole ommellut peruskoulun jälkeen. Nyt se nähdään tärkeänä ja kiinnostavana taitona, jonka voi oppia kuka vaan. Kun mies tulee hakemaan esimerkiksi vetoketjua, on virhe ajatella, että joku ompelee sen hänelle. Hyvin usein vetoketjun vaihtaa nykyään mies itse.

Leppälä on iloinen siitä, että nuoret äidit, tuoreet mummot, lapset ja myös miehet ovat kiinnostuneet ompelemisesta. Ikähaarukka, joka on löytänyt kiinnostuksen itse tekemiseen, on laaja.

– Erityisesti nuoret ovat löytäneet ompelemisen somen kautta. Some on heille luonteva keino saada neuvoja ja videot esimerkiksi jonkin hankalan kohdan tekemiseen ovat hyvin yksityiskohtaisia. Neuvoja voi pyytää ja saada nopeasti. Joku auttaa aina eteenpäin, Leppälä kertoo ympäri maailmaa kiinnostavaksi tulleesta harrastuksesta.

– Ompeleminen on keino saada onnistumisen elämyksiä itse tehdystä työstä. Se on vastapaino arjelle, jossa ollaan usein vain osa näytöillä tehtävää työtä tai lenkki valmistusketjussa.

Harrastaminen on tärkeää myös poikkeusoloissa

Tuovi Pulkkanen

Koronaepidemia toi mukanaan tilanteen, jossa Eijan Kangas ja leikkuun Susanna Leppälä on joutunut pohtimaan omaa näkökulmaansa siihen, miten mahdollistaa ihmisten harrastaminen ja tarpeet, jatkuvasti muuttuvat määräykset, yrityksen jatkuvuus ja oma suhtautuminen tilanteeseen.

-Haluan palvella asiakkaita niin, että se on ohjeistuksen mukaisesti turvallista sekä heille että itselleni. Tilanne on yhtä outo molemmille. Tulin kuitenkin aika nopeasti siihen tulokseen, että pidän liikkeen auki niin kauan kuin se on luvallista ja mahdollista. Palaute, jota olen näiden ensimmäisten päivien aikana saanut, on ollut positiivista ja moni on tullut hakemaan ommeltavaa varastoon siltä varalta, että kivijalkaliikkeet suljetaan.

Vertaistuki yrittäjien kesken on arvokasta, koska kukaan ei tiedä mihin tilanne johtaa ja kuinka kauan se kestää. Leppälä, kuten moni muukin yrittäjä päivittää ja kehittää nyt verkkokauppaa.

-Siihen on nyt aikaa, mutta uskon silti, että kun tästä selvitään, myös kivijalkakaupalle ja henkilökohtaiselle palvelulle on tarvetta. Iso osa vapaa-ajasta vietetään nyt kotona ja huomio kiinnittyy kodin sisustamiseen uudella tavalla. Toivottavasti myös vaatteiden ompeleminen tai tuunaaminen jatkuu kasvavana trendinä, koska omin käsin tekeminen opettaa arvostamaan laatua ja kehittämään omaa osaamista, Leppälä toivoo.