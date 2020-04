Koronaeristys näkyy Ylivieskassa yhteydenottoina perheneuvojiin - Poliisi saa pääsiäisen kotihälytykset päihteiden takia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jos rähinäviinan juomista voitaisiin vähentää, kodeissa rauha voisi säilyä pääsiäisenä. Tilastojen mukaan joka viidennellä henkilöllä alkoholi nostaa aggressioita pintaan. Pääsiäinen ja eristyksen aika voivat muutenkin kiristää tunnelmia perheissä.

Perheneuvonnan ja poliisin paikalliset tilastot kertovat, että ongelmia pääsiäisenä voi tulla. Kirkon perheneuvonnan mukaan paljolta voitaisiin välttyä, jos ihmiset osaisivat käsitellä tunteitaan.

Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Anne Sumela ja perheneuvoja Sirpa Järvelä kertovat, että pääsiäisen ja muidenkin juhlapyhien jälkeen yhteydenotot heihin yleensä lisääntyvät. He ovat antamassa Ylivieskassa kirkon ja seurakuntien keskuksessa keskusteluapua parisuhteen ongelmiin ja perheiden kriisitilanteisiin.

Koronaeristykseen liittyvissä yhteydenotoissa keskukseen on korostunut kasvatuskysymykset, lasten ja aikuisten aggression hallinta ja päihteidenkäytön lisääntyminen.

Sumela ja Järvelä toteavat, että aina kun perheessä on ongelma, kannattaisi pysähtyä yhdessä miettimään syytä.

– Mistä ärsytys pohjimmiltaan nousee? Voisiko puolison kanssa olla samalla puolella esimerkiksi koronatilanteessa, eikä toista vastaan, seurakuntien perheneuvojat Anne Sumela ja Sirpa Järvelä pohtivat.

Asioita voi miettiä heidän mukaansa myös positiivisen kautta. Hyvän parisuhteen tunnusmerkkejä on, että voi olla oma itsensä. Silloin pystyy jakamaan myös sitä, mikä ahdistaa ja pelottaa esimerkiksi koronatilanteessa.

– Kun pinna kiristyy, aina ei pohjimmainen syy ole puolisossa, he toteavat

Vähentääkseen väkivaltaa kodeissa nyt pääsiäisenä Anne Sumela ja Sirpa Järvelä kiinnittäisivät huomiota alkoholin käyttöön.

– Juhlapyhät lisäävät päihteiden käyttöä. Noin viidesosa päihteidenkäyttäjistä muuttuu aggressiiviseksi humaltuessaan, he juovat niin sanottua rähinäviinaa. Juominen ei ole kenenkään yksityisasia, sillä yhdenkin perheenjäsenen käyttäytyminen vaikuttaa muihin, he kertovat.

Vuorovaikutus perheessä Sumelan ja Järvelän mukaan muokkaa ajattelua ja tunteita. Tunteet siirtyvät aina elin- ja solutasolle saakka.

– Perheissä, joissa käytetään reilusti alkoholia, ilmapiiri kiristyy jo ennen juomista. Hermostuneisuus, viha ja pelko ovat kouriintuntuvia. Siksi rauhallisemman pääsiäisjakson toisi vähempi päihteiden käyttö. Jos kyse on jo riippuvuudesta, se on myönnettävä itselleen ja haettava apua. Muutos parempaan on mahdollista, Sirpa Järvelä sanoo.

Aggressio on tunne ja väkivalta on teko, perheneuvonnan ammattilaiset huomauttavat. Väkivaltaa käytetään oman tunnekokemuksen säätelyyn. Omaa väkivaltaista käytöstä voi ehkäistä opettelemalla tunnistamaan ja säätelemään tunteita.

– Kun on vihainen voi sanoa olevansa vihainen ja kertoa miksi on vihainen. Kun suuttuu, voi sanoa, että nyt minä suutun. Aikalisän ottaminen eli paikalta poistuminen, kymmeneen laskeminen tai vesilasin juominen ovat yksinkertaisia keinoja rauhoittaa itseä, Anne Sumela toteaa.

Aikuisen on tärkeää ottaa vastuu omasta hyvinvoinnista. Voi pysähtyä miettimään, mikä lisää minun hyvinvointia ja jaksamista pääsiäisenä. Onko se kävely- tai juoksulenkki, lukeminen, käsityöt, pääsiäishartauden kuunteleminen, ystävälle soittaminen tai jotain ihan muuta

– Kun jaksaa paremmin, pystyy myös säätelemään omia tunteitaan ja niiden ilmaisuja, Sumela muistuttaa.

Väkivaltaan apua tarvitsevat sekä tekijä että uhri. Väkivallan tekijän pitäisi ottaa vastuu omista tunteista ja teoista. Lyömätön Linja -nettisivuilta löytyy esimerkiksi tietoa väkivallasta ja apua sitä käyttäville, ja niille jotka pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.

– Vakavissa väkivaltatilanteissa soitetaan hätänumeroon 112. Hätänumeron kautta saa yhteyden esimerkiksi poliisiin ja sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipäivystys antaa maksusitoumuksen turvakotiin. Keskusteluapua ja neuvoja uhri saa esimerkiksi valtakunnallisesta Nollalinja -puhelinpalvelusta.