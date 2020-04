Liisan koronapäiväkirjasta: Polut tutuksi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Joku aika sitten kerrottiin Nivala-lehdessä, että paikkakunnalla aiotaan kartoittaa polut ja nuotiopaikat ja koota ne yhteen karttaan. Kaikki yksityisomistuksessa olevat laavut eivät kuitenkaan karttaan päädy, jos omistajat eivät niin halua.

Meille jokamiehen oikeus kulkea toisenkin mailla on niin itsestäänselvyys, ettei sitä tule useinkaan edes ajatelleeksi. Jos metsään haluaa mennä, niin sinne voi mennä. Monella paikkakunnalla on merkittyjä ulkoilureittejä ja metsäisiä pysähdyspaikkoja niin, että aluetta tuntematonkin voi pienellä vaivalla retkeillä.

Ylivieskassa on jo monen syksyn ja kevään aikana tehty polkuja ja laavuja tutuiksi, kun kaupungin liikuntatoimi on yhdessä Ylivieskan Ladun kanssa järjestänyt opastettuja kävelyjä retkipaikoille. Siellä on sitten paistettu makkaraa ja juotu kahvia pullosta. Usein joku on myös kertonut pysähdyspaikasta.

Retkillä on ollut mukavasti porukkaa ja polut ovat tuttuja yhä useammille. Nyt on hyvää aikaa ulkoilla näillä poluilla ja pysähdyspaikoilla. Valinnanvaraa kyllä riittää sen verran, että väkeä osuu paikalle tuskin ruuhkaksi asti ja polkuetikettihän muistuttaa, että vastaantulija väistetään nyt riittävän kaukaa, ainakin metrin jos ei kahden metrin päästä.

Latu hoksautteli myös toisesta luontoon ja lähimaastoon ohjaavasta harrastuksesta. Geokätköily on monen harrastus ollutkin jo muutaman viime vuoden ajan. Nyt taitaa kätköjen innokkaita etsijöitä tulla lisää.

Ohjeita geokätköilyn aloittamiseen kyllä löytyy, jos tutkii hiukan asiaa internetin ihmeellisestä maailmasta tai pirauttaa puhelun jollekin latulaiselle.

Ohjeita ja tietoja löytyy, jos luonnossa liikkuminen kiinnostaa. Ja jos metsä pelottaa niin ainahan voi puhelimeen ladata jonkun lisättyä todellisuutta sisältävän pelin ja lähteä puhelimen kanssa katselemaan mitä löytäisi.

Liisa Ängeslevä

Sarjassa käsitellään päiväkirjanomaisesti koronaviruksen värittämää elämää karanteeninomaisissa olosuhteissa.