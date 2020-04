Kirjastojen käyttöluvut kertovat, että kirjastot ovat merkittävä osa monien kansalaisten arkea. Tämä on huomattu erityisesti nyt poikkeustilan aikana, kun kirjastot on jouduttu sulkemaan koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi. Kirjastot ovat innovatiivisesti siirtäneet toimintaansa verkkoon: satutunteja, lukupiirejä, vinkkausta ja opastusta on tarjolla monella kanavalla.

Arkistokuva Anne Mattila