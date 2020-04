Ortodoksiseurakunnat striimaavat jumalanpalvelukset

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pääsiäinen on ortodoksisessa kirkossa vuoden suurin ja tärkein juhla.

Koronapandemian vuoksi myös ortodoksisessa kirkossa noudatetaan valtioneuvoston asettamia kokoontumisrajoituksia.

– Seurakunnat striimaavat jumalanpalveluksia Facebookin ja YouTuben kautta. Televisiosta lähetettävä perinteinen pääsiäisyön palvelus on nauhoitus, joten siinä on ihmisiä läsnä. Muutoin jumalanpalvelukset järjestetään samalla tavoin kuin evankelis-luterilaisessa kirkossa eli suljetun ovin ja minimimiehityksellä. Palveluksissa ovat läsnä pappi, kanttori ja diakoni. Kuorojen käyttö on kielletty, Karvoskylän ortodoksisen kirkon isännöitsijä ja lukija Jarmo Pylkkönen Nivalasta selvittää.

Kalajokilaakson alue on jakautunut siten, että Ylivieska, Sievi, Nivala, Haapavesi, Haapajärvi, Reisjärvi ja Kärsämäki kuuluvat Iisalmen ortodoksiseen seurakuntaan. Oulainen, Kalajoki ja Alavieska ovat osa Oulun ortodoksista seurakuntaa.