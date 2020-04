Kansanedustaja Juha Pylväs kolumnissaan: Ruoka riittää poikkeusoloissakin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronakriisin aikana on ajoittain uutisoitu tyhjistä kaupan hyllyistä, kun kansalaiset ovat hamstranneet jauhelihaa. Samassa yhteydessä on mietitty huoltovarmuutta.

Aika ajoin Suomessakin on keskusteltu omasta hajautetusta elintarviketuotannosta, omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta. Onpa kuulunut kyseenalaistamistakin oman kansallisen maataloustuotannon tarpeesta. Poikkeustilanteissa, kuten nyt, elintarviketuotannon ja huoltovarmuuden tärkeys tulee jokaisen arkeen. Kotimaisen tuotannon merkitys nousee korkealle, koska ulkomailta ei ruokaa saakaan entiseen tapaan. Kriisitilanteessa joka ikinen maa pyrkii turvaamaan oman maan kansalaisten elintarvikkeiden riittävyyden.

Keskustalle oma kotimainen ruoantuotanto sekä huoltovarmuus ovat aina olleet tärkeitä. Suomessa ei tarvitse olla huolissaan ruuan riittävyydestä koronakriisin takia. Kauppojen hyllyt voivat olla hetkittäin tyhjillään, mutta suomalainen elintarviketuotanto toimii tällä hetkellä normaalisti ja kauppojen varastoja täydennetään päivittäin.

Suurin uhka elintarviketuotannollemme on työntekijöiden sairastuminen. Tähänkin on varauduttu, onhan meillä muun muassa lomitusjärjestelmä ja maatilojen riskienhallintasuunnitelmat. Riskienhallintasuunnitelmassa on varahenkilöt, jotka vastaavat eläinten hoidosta tuottajien sairastuessa.

Tiloilla pidetään normaalistikin yllä korkeaa hygieniatasoa. Tätä on vielä parannettu, kun esimerkiksi ylimääräisiä valvontakäyntejä on vähennetty. Suomalainen alkutuotanto pohjautuu tuottajien, elinkeinoelämän ja viranomaisten pitkäaikaiselle yhteistyölle. Suomessa onkin EU:n korkealaatuisinta raakamaitoa, broilerimme ovat salmonellavapaita ja eläimiä lääkitään vain tarvittaessa. Monet Euroopan maat ovat suomalaisen ruuan puhtaudesta aivan ihmeissään.

Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa on maailman viidenneksi paras ruokaturva ja Pohjoismaista paras. Ruokamme omavaraisuusaste on noin 80 prosenttia. Omavaraisuus tarkoittaa kykyämme tuottaa omin voimavaroin hyödykkeitä, joita maassamme tarvitsemme. Kaikkialla maailmassa tilanne ei ole läheskään samanlainen. Esimerkiksi Ruotsissa ollaankin huolissaan nyt ruoan riittävyydestä koronan levitessä.

Eduskunta on tällä viikolla käsitellyt kiireellisenä asiana maassa olevien kolmansien maiden kansalaisten työssäolojen helpottamista, jolla koetetaan vastata kasvi- ja marja- sekä karjatilojen sesonkityövoimantarpeeseen. Rajat ovat nyt kiinni monissa maissa. Siksi ukrainalaiset ja valkovenäläiset työntekijät ovat nyt jäämässä kausitöistä suurimmissa määrin pois. Kausityöntekijöiden tilanteeseen etsitään kiivaasti ratkaisuja. Monenlaisia keinoja tarvitaan ja niitä ovat onneksi jo eri tahot kehittäneetkin.

Suomessa ruoka riittää. Siitä on kiittäminen pitkäjänteistä työtä kansallisen ruokaomavaraisuuden turvaamiseksi.

Juha Pylväs

Kansanedustaja (kesk.)

Ylivieska

