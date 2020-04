Järki käteen, vaikka ei olekaan kivaa – Ismo Kunelius kirjoittaa Päätoimittajalta-palstalla Kalajokilaakson koronavirustilanteesta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pääsiäisviikonloppu on jo oven takana ja ainakin se on varmaa, että tämä pääsiäinen poikkeaa kaikista niistä, mihin aikaisemmin olemme tottuneet.

Kun koronavirus pyyhkäisi läpi maailman, on kaikki erilaista kuin ennen. Sekä arki että juhla.

Meidän kulmillamme uutinen ensimmäisestä Kallion alueen koronavirustartunnasta kirjoitettiin kolmisen viikkoa sitten. Seuraavalla viikolla peruspalvelukuntayhtymä Kallio löi tässä asiassa suut suppuun ja ilmoitti, ettei se enää tiedota laboratoriotestein varmennetuista koronavirustartunnoista alueellaan.

Päätöstä perusteltiin muun muassa ensimmäisen tapauksen aiheuttamalla someryöpytyksellä, mutta myös valtakunnallisella linjauksella, jonka mukaan tartuntatilanne raportoidaan potilassuojan takia vain sairaanhoitopiirien tasolla.

Päätös on herättänyt kansalaisissa ihmetystä, sillä tietämättömyys tartuntojen määrästä voi herättää myös vääränlaisia mielikuvia tilanteen vakavuudesta.

Nyt tilanne on toinen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittää joka päivä karttasivustoa, johon on koottu tiedot laboratoriovarmistetuista koronavirustapauksista Suomessa. Tätä kirjoitettaessa tuorein päivitys oli tiistaiaamupäivältä ja sen viimeisimmät tapaustiedot olivat maanantailta.

Näihin päivityksiin otetaan mukaan myös kuntakohtaiset tiedot, mikäli varmistettuja koronatapauksia on enemmän kuin neljä. Eilen Kallion alueella ei ollut yhtään tällaista kuntaa – eikä ollut koko Kalajokilaaksossa.

Toisaalta on syytä muistaa, että laboratoriotesteillä varmistetut tartunnat eivät kerro täyttä totuutta viruksen leviämisestä, sillä kaikkia ei edes testata. En halua pelotella ketään, mutta on turha kuvitella, että Kalajokilaaksomme jäisi Suomessa jonkinlaiseksi koronavapaaksi vyöhykkeeksi, jossa selviämme epidemiasta säikähdyksellä.

Itsekin olen törmännyt sellaiseen asenteeseen, että maassa vallitsevaa poikkeustilaa ja hallituksen määräämiä rajoituksia saisi tulkita täällä jotenkin löyhemmin kuin muualla, koska "eihän täällä ole sitä koronaa".

Kansalaistottelemattomuudella on saatu historian saatossa aikaan hyviä asioita, jos toimeen on tartuttu aatteen vuoksi. Itsekästä välinpitämättömyyttä ei kuitenkaan voi pitää aatteena, ja ensimmäisen kerran sotien jälkeen julistetussa poikkeustilassa tottelemattomaksi heittäytyminen on suoranaista tyhmyyttä.

