Arki jatkuu mahdollisimman normaalina Suvannon hoivakodissa Ylivieskassa – Henkilöstön asenne tärkeä koronan torjunnassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hoito- ja hoivakotien arki jatkuu mahdollisimman normaalina korona-ajasta huolimatta alueellamme.

Asumisyksiköissä noudatetaan tuttua päiväohjelmaa, jota höystetään valmistautumisella pääsiäiseen, jumppahetkillä, laulutuokioilla, askartelulla, merkkipäiviään viettävien muistamisella ja muilla iloa tuovilla asioilla.

Uutta on aikaisempaakin tarkempi hygienia. Käsiä pestään ja desinfioidaan tavallista enemmän ja huolehditaan yskimishygieniasta. Ulkopuolisten vierailut on kielletty laitoksiin. Henkilökunnallekin on annettu vapaa-aikaan saakka ulottuvia suosituksia ja ohjeita, miten välttää mahdollisuus saada koronatartunta.

Suvannon hoivakodissa Ylivieskassa on vältytty henkilöstön sairastumiselta koronaan.

– Itse asiassa koko pohjoisella alueella ei ole henkilöstön keskuudessa todettu yhtään koronatartuntaa, Esperin ikäihmisten palveluiden aluepäällikkö Santtu Karppinen iloitsee.

Hän uskoo, että varhaiset varotoimenpiteet ja tarkka ohjeistus ovat edesauttaneet asiassa. Esperi sulki hoivakotinsa ulkopuolisilta heti hiihtolomien jälkeen ja antoi henkilöstölle henkilökohtaiseen elämään saakka ulottuvat ohjeet koronaviruksen välttämisestä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Koronan torjunnassa tärkein on henkilöstön asenne, joka meillä on kymppiplus, mutta myös yhteishenki ja asioiden merkityksen tiedostaminen. Kun toimitaan vastuullisesti, mahdollisuus virustartunnan leviämiseen on pieni, Karppinen sanoo ja kertoo, ettei itsekään ole käynyt hoitokodeissa sen jälkeen, kun ne suljettiin ulkopuolisilta.

– Minulla ei ole mitään asiaa sinne. Olen tehnyt etätöitä tuosta päivästä lähtien, hän jatkaa.

Laulutuokio haitarin tahdittamana Suvannon hoivakodissa.

Esperin henkilökunnalla on huolellisuusvelvollisuus, koska lähes kaikki asukkaat ovat riskiryhmäläisiä.

– Tämä velvollisuus ulottuu myös henkilökohtaiseen elämään eli ei olla lähikontakteissa ja esimerkiksi kaupassa käydään erityistä turvallisuutta noudattaen, Santtu Karppinen luettelee ja jatkaa:

– Odotamme henkilökunnan pidättäytyvän kotimaan matkailusta ja vierailuista sekä noudattavan erityistä varovaisuutta vapaa-jalalla ja harrastuksissa. Suosittelemme, etteivät he käytä julkisia kulkuneuvoja.

Karppisen mukaan ongelmia ei ole ollut, vaan kaikki ovat yksimielisesti ottaneet ohjeet vastaan.

– Se tulee tämän alan ihmisten ammattietiikasta, hän arvelee.

Henkilökunnan myönteinen suhtautuminen ja tähänastinen onnistuminen koronantorjunnassa lämmittää aluepäällikön mieltä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeisti hoitokoteja viime viikon lopulla välttämään sekä asukkaiden että hoitajien ei-välttämätöntä siirtymistä yksiköstä toiseen. Ohjeistus tuli, kun ilmeni, että koronatartuntoja on useissa hoitokodeissa ja useita vanhuksia on kuollut koronavirukseen pääkaupunkiseudulla ja Ylä-Savossa sijaitsevissa hoitokodeissa.

Ministeriö on jo aiemmin antanut useita ohjeita, joiden mukaan pitää toimia sosiaali- ja terveydenhuollon hoivayksiköissä. Parhaillaan ministeriö laatii aikaisempaa yksityiskohtaisempia ohjeita kuntiin ja kuntayhtymiin asianmukaisesta toiminnasta koronavirustilanteessa ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä. Ohje valmistuu pääsiäiseen mennessä.

Myös vainajien käsittelyyn koronaepidemian aikaan ohjeistetaan. Hoitohenkilökuntaa kehotetaan käyttämään vainajaa käsiteltäessä samoja suojavarusteita kuin elävää potilasta hoidettaessa eli esimerkiksi kirurgista suu–nenäsuojusta ja suojalaseja.

Saapuvia asiakkaita Kallion ympärivuorokautisen hoidon yksiköihin ei infektiolääkäri Arto Niemisen mukaan pitäisi olla, koska vuorohoito kiellettiin jo viikkoja sitten. Henkilökuntaa on puolestaan kielletty tulemasta töihin sairaana.

– Olemme ohjeistaneet henkilökuntaa olemaan pientenkin flunssaoireiden jälkeen seitsemän vuorokautta kotona. Lisäksi vaaditaan kaksi täysin oireetonta päivää ennen töihin palaamista, Nieminen kertoo ja painottaa käsi- ja yskimishygienian merkitystä.

Esperin pohjoisella alueella on jonkun verran keikkatyötä tekeviä hoitoalan ammattilaisia.

– Heitä ei ole paljoa, joten se ei ole iso ongelma täällä, Santtu Karppinen toteaa.

Uusia asukkaita Esperin yksiköihin otetaan, mutta turhia siirtoja vältetään.

– Jos henkilö on oireeton, hänellä ei ole estettä muuttaa meille, eikä silloin karanteeniaikoja muuton vuoksi tarvita, Karppinen kertoo.

Karppinen toivoo, että laitoksissa asuviin vanhuksiin pidettäisiin yhteyttä, vaikka vierailut eivät olekaan sallittuja.

– Nykyajan tekniikka mahdollistaa erilaiset yhteydenotot, mutta perinteinen paperikirjekin on odotettu. Sitä luetaan moneen kertaan, hän tietää.

Esimerkiksi Ylivieskan Suvannon hoitokodissa omaiset käyvät tervehtimässä läheisiään ikkunan ja oven takana. Hoitajat soittavat säännöllisesti myös whatsup- ja tavallisia puheluita, jotta asukkaat saavat olla yhteydessä omaisiin.