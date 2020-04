Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupunki aloitti pääsiäisviikolla kouluruuan jakelun etäopiskelussa oleville 1.– 9. luokkalaisille. Jakelu suoritetaan kahdesti viikossa tiistaisin ja torstaisin. Ruoka jaetaan kylmänä, valmiiksi pakattuna perhekunnittain. Jaettava ruoka on joko keitto- tai laatikkoruokaa.

Jakelupisteinä ovat poikkeusolojen aikana toimivat alakoulut: Katajan koulu, Rannan koulu, Raudaskosken koulu, Päivärinnan koulu ja Rahkolan koulu. Ruuan jakaminen tapahtuu sukunimen mukaan ja se on aikataulutettu niin, että jakelupisteet eivät ruuhkautuisi.

Hyvän ennakkosuunnittelun tavoitteena on Ylivieskan kaupungin mukaan turvata se, että kenenkään terveys ei vaarannu. Kaupunki toivoo, että annettuja ohjeita noudatetaan.

PalveluesimiesMarjukka Säisä Vilja-keskuskeittilöltä sanoo, että ruokajakelulle on ollut tilausta ja ruokaa on valmistettu noin 1000 annosta.

– Perheitä, joista tilaus on tehty on noin 600, joten tarve on selkeä.

Ruoka tilataan ennakkoon ja ruokapalvelut voivat toimittaa vain ennakkoon tilatut ateriat. Lisäksi tilaus on sitova, eikä sitä voi tehdä yksittäisille päiville. Myös erityisruokavaliot on ilmoitettu ennakkoon perustilauksen yhteydessä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Meille ruuan jakelutoiminta on hyvin erilaista kuin normaalin kouluruuan valmistaminen. Nyt jäähdytämme ja pakkaamme ison määrän annoksia, ja välipäivät sekä jakelupäivät ovat hyvin kiireisiä, Säisä kertoo.

Päivärinnan koululla keskustassa ruokapalvelun työntekijät kertovat, että ensimmäinen jakelupäivä näyttää, toimivatko jakeluun ennalta tehdyt suunnitelmat, vai joudutaanko niitä muuttamaan.

– Tilapalveluiden työntekijät pitävät huolen siitä, että ruokaa hakemaan tulevat osaavat toimia oikein ja turvallisesti. He opastavat tarvittaessa pitämään turvalliset välit jonoissa. Uskomme kuitenkin, että kun toiminta saadaan alkuun, siitä tulee luontevaa. Nyt tilanne on meille kaikille uusi.

Sari Inkalalla on kaksi koululaista. Hänen perheensä oli erittäin tyytyväinen siihen, että kaupunki aloitti kouluruuan jakamisen.

– Opiskelen itsekin kotona ja nyt minun ei tarvitse laittaa päivällä ruokaa. Riittää, että laitan yhden lämpimän ruuan, kun haen pienemmät lapset päivähoidosta. Näin ehdin myös itse opiskella tehokkaasti päivän aikana. Tietysti ruokajakelulla on myös taloudellinen merkitys.

Harri Auremalla on kolme koululaista, joille hän tuli hakemaan ruuan Päivärinnan koulun jakelupisteeltä.

– Meillä lapset olivat ehkä vähän pettyneitä siihen, että he joutuvat kerran päivässä pois isän tekemältä ruualta. Olen itse kotona ja olen laittanut ruuat. Näen kuitenkin, että kouluruoka pienentää merkittävästi kauppalaskua, joka selkeästi kasvoi, kun koko perheelle laitettiin ruuat omista ostoksista, Aurema toteaa.

Monet vanhemmat kertovat, että kouluruuan jakelun aloittaminen on helpotus jo ajankäytöllisestikin. Tunnit päivässä eivät tahdo riittää siihen, että auttaa lapsia koulutehtävissä, tekee heille ruuat ja yrittää tehdä omat työt täysipainoisesti.