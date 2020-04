Kouluruoka palaa Alavieskaan jakeluna ja ostotilinä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Alavieska

Alavieska kunta järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaiden kouluruokailun sekä ruoan jakeluna että antamalla ostoluvan S-markettiin kunnan tilille. Koulu kysyy oppilaiden huoltajilta, kumman vaihtoehdon he valitsevat. Valinta on sitova.

Ostoluvan suuruus ruokatarvikkeisiin on kaksi euroa per lapsi. Käyttöön tulee ostotilille kerrallaan aina jonkun suuruinen summa, ostokupongin tapaan.

Koska ruokaa ei voida jakaa taannehtivasti, kunnanhallitus päätti, että rahallinen korvaus maksetaan kaikille perheille 8.4.2020 saakka. Se myös maksetaan ostotilin kautta.

Ruoanjakelu voidaan aloittaa ruokapalvelujen arvion mukaan viikolla 16 eli 14.4.2020 alkaen. Ruoanjakelu tullaan toteuttamaan poikkeusolojen vaatimat seikat huomioiden.

Varhaiskasvatuksen palveluseteliä rajoitetaan niin, ettei kunta maksa turhasta. Kunnanhallitus päätti, että oikeus palveluseteliin päättyy, mikäli perhe ei käytä lapselle myönnettyä päivähoitopaikkaa 30 päivään, laskeminen alkaa 1.4.2020.

Palveluseteliä ei makseta niin kauan kuin lapsen yhtäjaksoinen poissaolo jatkuu.Toukokuun tai kesäkuun palveluseteli maksetaan suhteutettuna hoitopaikkaan sekä paluuajan kohdasta alkaen laskettuihin toimintapäiviin.

Kunta varautuu laajentamaan asiointipalveluaan, mikäli sairastuneiden määrä pandemian myötä merkittävästi kasvaa. Tällöin palvelu ulottuisi myös alle 70-vuotiaisiin riskryhmien henkilöihin ja karanteeniin joutuneisiin sairastuneisiin, mikäli näillä ei ole muita auttavia henkilöitä ei ole lähellä.

Alavieskalle VPK:lle lahjoitettiin kunnan omistuksessa ollut vanha paloauto. Se on Ford F 610, vuosimalli on 1966. Ehtona on, että museopaloauto jää Alavieskaan eikä sitä myydä ilman kunnan lupaa eteenpäin.

Kunta osti Antti Kangas Oy:ltä 300 neliötä maata päiväkotinsa Keltasirkun ympäristöstä, se mahdollistaa päiväkodin piha-alueen laajentamisen.

Vesikolmion hallitukseen esitetään kehitysjohtaja Sami Nyrhistä.