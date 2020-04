Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Marjaana ja Jukka Heinovirran olohuoneessa on innostunut tunnelma. Vanhempien lisäksi neljä peruskouluikäistä lasta ovat valmiina aloittamaan videopuhelun Oulaisten Matkanivasta kahdeksan kilometrin päässä sijaitsevaan hoitokotiin, jossa asustavat tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Toivo Suihkonen, joka on Marjaanan isä, ja Jukan 85-vuotias äiti Raili Heinovirta.

Ennen Skype-yhteyden avaamista Jukka varmistaa puhelimella Esperiin, että isovanhemmat ovat ehtineet syödä iltapäiväruokansa ja hoitajat voivat avata heille yhteyden.

Kun puhelu avautuu, ruudun alareunaan ilmestyy Raili-mummon kuva. Mummo hämmästyy ensimmäiseksi sitä, että koko sakki näkyy tietokoneen näytöllä. Hän tunnistaa kameran edessä pomppivat pikkupojat, ihastelee sohvalla istuvia kauniita tyttöjä ja hämmästelee:

– On tämä ihme vekotin! Tämmöinenhän pitäisi itsellekin hankkia.

– Et tarvitse omaa, koska se on teidän kaikkien käytössä ihan niin paljon kuin kukin haluaa käyttää. Sanotte vaan hoitajille, niin he soittavat tänne ja pääsette näkemään, mitä meille kuuluu, Jukka kertoo äidilleen.

Onhan tämä ihmeellinen vekotin, tuumaa Raili-mummo. Anne Mattila

Heinovirrat saivat reilut pari viikkoa sitten idean, että vanhukset tarvitsevat hoitokoteihin laitteet, joilla voivat pitää yhteyttä läheistensä ja ystäviensä kanssa ja päinvastoin.

– Ajatus syntyi ihan itsekkäästä ajatuksesta saada yhteys omiin vanhempiimme, jotka ovat olleet karanteenissa, emmekä olleet päässeet tapaamaan heitä yli kuukauteen. Pian hoksasimme, että varmasti on paljon muitakin, jotka voisivat hyötyä videoyhteyksistä. Siitä syntyi idea Linja läheisille -hyväntekeväisyyskampanjasta, jolla pyritään saamaan mahdollisimman helppokäyttöiset ja hygieeniset yhteydenpitovälineet hoitokoteihin ympäri Suomen, Marjaana kertoo idean synnystä.

Pariskunta pani asian saman tien vireille, otti yhteyttä paikallisiin yrittäjiin, jotka laittoivat puolestaan laitekeräyksen vireille. Samaan aikaan Heinovirrat rakensivat netti- ja Facebook-sivut sekä kirjoittivat niihin selkeät toimintaohjeet ja vinkit yhteydenpitojärjestelmän luomiseksi. Sivulle on muun muassa koottu tiedot siitä, mihin on olemassa jo Linja läheisille -videopuheluyhteys. Tiedot täydentyvät sitä mukaa, kun uusia linjoja hoitokoteihin avautuu.

Viime viikon maanantaina Jukka Heinovirta asensi ensimmäiset laitteet Esperin Oulaisten yksikköön ja palvelukeskus Rantakartanoon. Kolmas laite on menossa Konttilantuvalle.

– Toivottavasti ihmiset lähtevät kampanjaan mukaan järjestämään yhteyksiä, Heinovirrat toivovat ja sanovat, että laitteilla, ohjelmilla tai muullakaan ei ole niin väliä, kunhan yhteyksiä vain luotaisiin.

Raili-mummo ihastelee, kuinka koko perhe näkyy hänelle tietokoneen näytöllä. Anne Mattila

Hoivakotien asukkaat ovat usein muistisairaita, joille älypuhelinten käyttö on haastavaa.

– Käynnykän näyttö on myös niin pieni, että muistisairaan on siitä vaikeaa tunnistaa läheisiään ja tableteissa ovat aika hiljaiset äänet. Myös laitteen kädessä pitäminen voi olla joskus hankalaa. Kädessä pidettävien laitteiden hygienia tuo myös oman haasteensa varsinkin nyt korona-aikana, Heinovirrat perustelevat sitä, miksi heidän mielestään kannettava tietokone on paras vaihtoehto.

Marjaanan isä tulee istumaan Jukan äidin rinnalle hoitokodin virkistyshuoneeseen. Hymy nousee kasvoille, kun hän näkee tuttua väkeä tietokoneen näytöltä.

– Siellä sitä on meidän yhteistä perikuntaamme, hän tuumaa ja miettii, että edessä on ainakin puolentoista kuukauden karanteeni vielä.

Pappa on sitä ikäluokkaa, että ei hevin tunnusta ikäväänsä ääneen, mutta myhäilee tyytyväisenä Heinovirtojen kysymyksiin. Pian hän huomaa, että perheen koirat puuttuvat. Koirat haetaan myös kameran eteen näytille.

– Pitäisi olla sellainen robottikamera, joka seuraa jokaista teitä vuoronperään, hän myös esittää.

Jukka Heinovirta kiittelee oulaistelaisia yrittäjiä, jotka keräsivät rahat kolmeen tietokoneeseen, joilla saatiin käyntiin Linja läheisille -hyväntekeväisyyskampanja. Linjan avulla Heinovirta voi kotoaan puhua koronakaranteenista huolimatta appensa Toivo Suihkosen ja äitinsä Raili Heinovirran kanssa hoitokotiin. Anne Mattila

Yhteys hoitokodissa oleviin vanhempiin on Marjaana ja Jukka Heinovirran mieelstä äärettömän tärkeä.

– On ihana edes nähdä ja kuulla heidän ääntään, kun ei voi käydä ja varmasti myös päinvastoin, Marjaana sanoo ja uskoo näköyhteyden olevan tärkeä elämänlaadun kohottaja myös ikäihmiselle.

Hänen mielestään videoyhteydet myös kotona asuville vanhuksille ovat piristyksiä. Ne voivat myös lieventää muistisairaan hätää ja levottomuutta, kun saa näköyhteyden tuttuun ihmiseen.

– Jos itse ei osaa käyttää yhteyttä, kotihoito voi aukaista puhelun esimerkiksi laitoksessa asuvalle puolisolle tai vaikka lapselle toiselle puolelle maapalloa, hän visioi.

Videopuhelun avulla isovanhemmat pääsevät lastensa ja lastenlasten elämään mukaan.

– Kesällä voimme kuvata, vaikka trampoliinilla hyppimistä ulkona ja isovanhemmat katsovat sitä hoitokodissa, Jukka sanoo.

Videoyhteyden rakentaa alle parin sadan laitteilla. Lisäksi tarvitaan Internet-yhteys. Anne Mattila

Marjaana herkistyy puhelun päätteeksi. Hän on niin hyvillään isänsä ja anoppinsa näkemisestä tyytyväisenä hoitokodissa.

– Vähän aikaisemmin isä valitteli puhelimessa yksinäisyyttä ja sitä, ettei ole päässyt liikkumaan. Ennen karanteenia hän kävi viikoittain entisessä kodissaan, hän sanoo ja jatkaa:

– Nyt heihin saa yhteyden. Se on todella tärkeä asia, koska ikinä ei voi tietää, milloin tapahtuu se kamalin. Olisi kamala ajatella, ettei ole nähnyt pitkään aikaan omaa vanhempaansa ja saanut olla yhteydessä häneen tai hyvästellä häntä esimerkiksi eristyksen vuoksi.

Heinovirrat toivovat, että Linja läheisille -idea leviäisi mahdollisimman laajasti. Hyväntekeväisyyskampanjan kotisivuilla ovat ohjeet, miten pääsee mukaan.

– Ajatuksena on muuttaa hoitokotiarkea pysyvästi niin, ettei etäisyys rajoita yhteydenpitoa, he toteavat.