Lukijalta: Kulttuuriyhdistysten plussia ja miinuksia – Oiva Luhtaselan mielestä olisi hyvä koota kulttuuriyhdistysten edustajat palaveriin ainakin kerran vuodessa

Ylivieskassa on kaksikymmentä kulttuuriyhdistystä, kertoi Hannu Pirkola. Määrä on melkoinen ja osoittaa, että kulttuurin ja taiteen sektori on eri aloihin keskittynyttä. Neljän sektorin YSTY ei enää sopinut joukkoon ja häipyi ties minne.

Yhdistykset pohjaavat toimintansa miltei kokonaan talkoohenkeen, joka riittää. Tilapula oli pitkään rajoittava tekijä, nyt ei niinkään. lhmeen hyvin kaupungissa on saatu aikaan hyviä tilaratkaisuja.

Siitä kiitos päättäjille. Kun yhdistykset ovat yleensä paikallisia, ei suuria matkakuluja kerry. Ongelmana on puheenjohtajien vaihtuvuus, joka ei ole yksin täkäläinen piirre. Mutta voidaanko siihen saada korjausta? Yleensä käy niin, että puheenjohtajalle kertyy liian runsaasti paineita, luotetaan liikaa yhteen ihmiseen. Väsymys kolkuttaa, kun vastuuta ei haluta kiertää. Ja seurauksena on puheenjohtajien nopea vaihtuminen tai yhdistyksen hiljentyminen.

Yksi mahdollisuus on päävastuun hajauttaminen. Se edellyttää, että hallituksessa tai johtokunnassa on osavastuun ottaja tai ottajia. Kun puheenjohtaja kuitenkin vastaa kaikesta, tulee eteen kontrollin tarve, joka ei ole yksiselitteinen asia. Puheenjohtajalle ei kuitenkaan sovi saneleva ote, joka on pahasta. Mutta pj:n tulee tietää paljon ja toimia niin, että vire ja henki säilyy rakentavana. Kolme–viisi vuotta olisi hyvä alaraja.

On yhdistyksiä, joissa itse taiteen tekijä on puheenjohtaja. Riskinä voi silloin olla silloin jostain nouseva kateuden piikki ja muodostuvat kuppikunnat ovat pahasta.

Olisi hyvä koota ainakin kerran vuodessa kulttuuriyhdistysten edustajat yhteiseen palaveriin. Kulttuurijohtaja Katriina Leppänen tarjosi kutsujaksi Pietari Päivärinta -euraa, mutta luontevasti aloite kuuluisi kaupungille. Kuultaisiin yhdessä ideat ja pulmat.

Se että loppusyksyllä pitää tietää seuraavan vuoden päätapahtumat, on hyvä asia toiminnan kannalta. Joillakin se edellyttää sääntömuutosta. Käyhän se, kun ajassa ei sanota olevan muuta kuin muutosta.

Ei saa unohtaa, että kolmas sektori on tärkeä kaupungin kehittymisen, ilmapiirin ja identiteetin kannalta.

Oiva Luhtasela

Ylivieska