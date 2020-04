MLL:n Ylivieskan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Takkinen: Lapsiperheiden tukeminen on tärkeää

Perhekahvilatoiminta, joka on ollut erittäin suosittua, on siirtynyt verkkoon. Paikallisyhdistykset osallistuvat valtakunnalliseen toimintaa, mutta Ylivieksassa on valmius aloittaa oman etäkahvilan pyörittäminen, jos sille on tarvetta. Kuva Alavieskan perhekahvilasta.

Arkistokuva: Maija Pylväs