"Harmillinen tilanne, että tämä sattui juuri ensimmäiseen kauteemme" – Hippos keskeytti Kavoliigan

Suomen Hippos on päättänyt keskeyttää Kavioliiga-kauden koronavirustilanteen aiheuttaman kilpailutauon takia.

Ravihevosten ykkössarjan kauden päätös vahvistettiin perjantaina järjestetyssä Suomen Hippoksen hallituksen kokouksessa. Hippos tiedottaa, että ravikilpailut ovat keskeytyksessä Suomen hallituksen linjaamien kokoontumisrajoitusten myötä toistaiseksi ainakin 13. toukokuuta asti, mikä estää täysipainoisen Kavioliiga-kauden läpiviemisen pääsarjan vaatimalla tasolla.

– Kilpailutauko sijoittuu Kavioliigan kannalta ikävään kohtaan. Moni potentiaalinen Kavioliiga-hevonen vietti vielä talvitaukoaan eikä viimeiseltä Kavioliiga-etapilta keretty ajamaan molempien rotujen osalta kuin yhdet osakilpailut. Ainoa ratkaisu tässä tilanteessa oli kauden keskeyttäminen, valottaa tilannetta Suomen Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen.

Kavioliiga-kauden keskeytyessä kokonaispistepörssien voittajat jäävät ratkaisematta. Jos viranomaisten linjaukset mahdollistavat ravien jatkamisen ennen kuin kausi olisi kilpailukalenterin mukaan päättynyt, tullaan Teivoon 23.5. suunnitellut Grand Prix-lähdöt ajamaan avoimina 12 hevosen ryhminä suurkilpailukarsintaa käyttäen. Jos kilpailutoiminta jatkuu niin, että kalenterissa olisi Kavioliigan osakilpailuja, pyritään nämä ajamaan avoimina lähtöinä.

Hippoksessa katseet on käännetty jo tulevaan.

– Koronavirustilanne on sekoittanut maailman eikä Kavioliiga ole säästynyt sen vaikutuksilta. Harmillinen tilanne, että tämä sattui juuri ensimmäiseen kauteemme, emmekä päässeet viemään lupaavasti alkanutta kilpakautta loppuun. Katseet on käännettävä eteenpäin ja uusi Kavioliiga-kausi starttaa sitten syksymmällä. Nyt kun monien kilpailukausi venyy enemmän loppuvuoden puolelle, on Kavioliiga toivottavasti monien tähtäimessä. Nyt on kuitenkin keskityttävä ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseen, kommentoi toimitusjohtaja Vesa Mäkinen Hippoksen tiedotteessa.