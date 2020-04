Lukijalta: Konstit koronaviruksen torjuntaan Lehtosen Kallen tapaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vanha sanonta ”kun keinot loppuu, niin konstit alkaa”. Amerikassa on otettu vanha hyväsi koettu konsti, pyssyjen ostoryntäys, kun on tunnistettu viruksen tartuntaetäisyyden olevan alle kaksi metriä. Nähtäväksi jää, onko tarkoitus torjua virusta tai viruksen kantajaa. Jos lähietäisyydelle pyrkii viruksen kantajat, niin voidaan varautua suureen määrään kuolleita, mutta kirjataanko kuolleet tulleen kuolleeksi virukseen vai viruksen torjuntaan?

Meillä Suomessa on heti alkuun otettu torjuntaan pehmeämmät konstit. On rynnätty vessapaperien ostoon, ja heti kättelyssä ne loppuivat kaupoista. Ei oikein meikäläisen ajatusmaailma voi yhdistää vessapaperin hamstrausta koronaviruksen torjuntaan, mutta jos toisen pään pyyhkimiseen tarkoitetut pehmopaperit olisivat loppuneet, niin sen olisin paremmin ymmärtänyt.

On pahoiteltu näiden hävittäjien hankintojen viivästymistä koronaviruksen ansiosta. Jotenkin tuntuu, että vaikka on kyse torjuntahävittäjistä, tuskin niistäkään on apua viruksien torjuntaan. Tuntuu, että hävittäjähankinnat ovat viimeinen asia, jota kannattaa surra.

Meitä miehiä on pelottanut akkavalta kautta aikain. Suomi on ajautunut viiden naisen johtamaan hallintoon. Muistamme historiasta, ettei edellisten kriisien aikana juuri naisia ole näkynyt.

Ensin epäilin, että kansassa on paljon naisvallan epäilijöitä, ja taitaa mennä plörinäksi, mutta mitä sitä hulluja. Naiset ottivat homman hoitoonsa, jämäkästi pitävät ohjat käsissään, eikä juuri ole ilmennyt pisteiden keruuta viruksen ympärillä.

Kuitenkin Ville Tavio (ps.) kaipasi presidentti Niinistöä nyrkkeineen johtamaan koronaviruksen torjuntaa kuten Orban, Putin ja Trump ja hän kehotti ottamaan esimerkkiä aasialaisesta torjunnasta. Aihetta olisi, sillä uutisten mukaan Pohjois-Koreassa ei ole ollut yhtään koronatartuntaa.

Jos nyt vielä pakolaisleirit säästyvät virukselta, niin on merkki siitä, ettei viruskaan viihdy niissä olosuhteissa.

Lehtosen Kalle

Ylivieska