Kalajokilaakso 30 vuotta sitten: Pankinjohtajaakin hirvittivät korkeat korot

30 vuotta sitten Kalajokilaakso kertoi takatalvesta, Antti-Roikon alituksesta, virolaisnuorten vierailusta, kähtäväläisten haaveesta saada kylälle ryhmäperhepäiväkoti ja Kalajokilaakson Iltarastien starttaavan 12 päivän päästä 25 osakilpailulla. Päivän pääjuttuun oli haastateltu Ylivieskan SYP:stä Kajaaniin lähtevää pankinjohtaja Mikko Kivimäkeä, joka kauhisteli haastattelussa korkeita korkoja.

”Pankinjohtajana hän myöntää nykyisen korkopolitiikan hirvittävän johtajaakin”, jutussa todetaan.

Kivimäki sanoi uskovansa Kalajokilaakson alueen menestykseen, ainakin, jos lakataan olemasta kateita.

Haastattelussa Mikko Kivimäki uskoi, että jatkossakin Ylivieskassa riittää töitä pankinjohtajille: ”Kilpailu on kovaa ja markkinaosuuksista on taisteltava koko ajan. Kivimäki uskoo, ettei Ylivieskasta lähde jatkossakaan yksikään pankki, vaan täysi palvelu säilyy. Toinen asia on sitten se, kuinka suuriin yksiköihin paikalliset pankit kerääntyvät. Säästöpankki on jo nyt alueellisena pankkina voimakas ja Kivimäki näkee Osuuspankilla edessä samanlaisen kehityksen.”

Kunnallispolitiikkaan sen sijaan Mikko Kivimäki kertoi turhautuneensa, koska päätökset sovittiin jo ennalta ja vain pienempiä asioita puitiin valtuustossa vähän kuin malliksi.

Ylivieskan ongelma on kokoomuspoliitikon mielestä voimakas kepulaisvalta. Keskusta on niin voimakas, että se voi tehdä mitä tahtoo ja puoluepoliittiset pyrkimykset vievät järkevyyttä kunnallispolitiikasta.