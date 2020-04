Iina Matikaisen ja Jukka Hautalan kirje Jerusalemista: Erittäin hiljainen viikko

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tänä vuonna kukaan ei kulje ylös Jerusalemiin. Palmusunnuntaina mekin heiluttelemme palmunoksaa omassa pihassamme ulkonaliikkumiskiellon pakottamana. Kiirastorstaina nautimme pikkukappelissamme ehtoollista kaksistaan, sillä se on suurin sallittu ihmismäärä kokoontumisiin.

Betlehemin alue Palestiinan puolella laitettiin kiinni jo lähes kuukausi sitten. Israel seurasi viikon perässä. Kevään kovin turistisesonki jäi kokematta. Pyhät paikat ammottivat tyhjyyttään kolme viikkoa sitten ja Jeesuksen hautapaikalle pääsi kävelemään suoraan, kun sinne on tavallisesti ainakin parin tunnin jono. Sitten kaikki pyhäköt käskettiin pistää kiinni. Siitä on ilmeisesti lähes seitsemänsataa vuotta, kun Pyhän haudan kirkon ovet viime kerran olleet pyhiinvaeltajilta ja turisteilta suljetut.

Moni suomalaisia tunteva paikallinen on täällä todennut, että suomalaisille tällainen karanteeniaika ja sosiaalinen etäisyys on helpompaa kuin sosiaaliseen kanssakäymiseen ja “yhteisiin olohuoneisiin” tottuneille. Tämä on varmasti totta. Suomalaisen on helppo jättää väliin poskisuudelmat ja fyysisesti läheiset tervehdykset.

Samoin omissa oloissaan oleminen on meille tuttua. Raudaskylällä asuessamme mieheni ei välttämättä liikkunut joka viikko Löytyn lenkkipolkuja kauempana. Myös pitkä talviaika pitää ihmiset sisällä olohuoneissaan ja takkatulen lämmössä. Tällä laitaa maailmaa talven kylmyyttä lähdetään kotoa pakoon julkisiin tiloihin, joissa on monesti lämpimämpää ja tilavampaa kuin kotiolosuhteissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun Jerusalemin katujen vilinä ja erityisesti vanhan kaupungin tungos ovat poissa, se kummastuttaa pitkään haja-asutusalueella asunuttakin. Korona-aika vaikuttaa Jerusalemia pyhänä kaupunkinaan pitävän kolmen uskonnon, juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin, uskonnollisiin menoihin muutenkin kuin pyhäkköjen sulkemisena. Koska pääsiäisateriaa saa viettää vain ydinperheen kesken, on keksitty erilaisia keinoja siihen, miten yhteyttä voisi kokea. Kaupat ja ravintolat mainostavat palveluja, joilla sukulaisille voi tilata pääsiäisherkkuja.

Perinteisten uskonnollisen normien on pitänyt joustaa. Uskonnollisilla juutalaisilla sähkölaitteiden ja myös kännykän käyttö on juhla-aikoina kielletty. Koska ikäihmisten pitää pysytellä kotona karanteenissa, joukko rabbeja on tuonut esille mahdollisuuden pitää videoyhteyttä lasten kotiin pääsiäisen pyhien aikaan. Päärabbinaatissa tämä ehdotus kuitenkin teilattiin. Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan, miten loppukuusta alkavaa muslimien paastokuukautta ramadania voidaan viettää.

Arabikristityt ja -muslimit viljelevät puheessa usein sanontaa insh’Allah, mikäli Jumala suo. Työkaveri oivallisesti keksi, että tähän maailmanaikaan kaikki tapahtuu insh’Corona. Kaiken tämän keskellä on hyvä muistaa, että toivo kantaa vaikeiden aikojen yli. Siitä konkreettisena osoituksena tälle pääsiäiselle on ehdottomasti harjakorkeuteen kohonnut uusi Ylivieskan kirkko.

Iina Matikainen