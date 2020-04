Toimittaja Hannu Verronen kertoo nyt kolumnissaan, mistä rautiolaiset on tehty!

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

autiolaiset menettivät viime viikolla yllättäen ainoan kauppansa. Sievissä asuva siskoni oli lukenut uutisen ja kysyi minulta aamulla sähköpostilla, että onko tämä aprillipilaa. Hän tietysti tiesi, ettei sellaista pilaa mikään lehti julkaise. Viesti oli keskustelunavaus sille, että miten autamme Raution syrjäkylän kotitilamme asuvaa sukulaistamme, jolla ei ole autoa kaupassa käymisen.

Me pystymme auttamaan sukulaistamme jatkossakin. Meillä on sisarusten kesken saumaton yhteishenki ja aina olemme vaikeatkin asiat yhdessä hoitaneet. Se on rautiolaisen kotikasvatuksen sekä Raution koko kylän antamaa kasvatusta. Huolena mieltäni painoi vain, että miten se ja se rautiolainen nyt pärjää. Heillä ei ole sukulaista auttamassa.

Raution koko kylän voimakas ja päättäväinen reagointi kaupan sulkemiseen voi olla yllätys monelle, jotka eivät ole Rautiosta tai eivät meitä rautiolaisia tunne. Joku voi sanoa tietysti, etteivät onneksi kaikki tunne rautiolaisia. Tämä on näin, että kun tiedämme olevamme hyviä, voimme laskea leikkiä itsestämme.

Eteläpohjalaisia on totuttu pitämään itsetietoisena väkenä. He kalpenevat siinä, jos kohtaavat rautiolaiset. Kumpikaan väki ei pidä kynttiläänsä vakan alla. Se on hyvä: meillä tapahtuu. Molemmat kohtaavat muut ihmiset aina samalta viivalta, herratkin.

Erikoisuutena eteläpohjalaisen ja rautiolaisen keskinäisessä kohtaamisessa on se, ettei kumpikaan huomaa toisessa uhoa. Mitä on uhoaminen? En minä tiedä! Joku sellaisesta puhuu ja vikana pitää.

Kysyin Etelä-Pohjanmaalla syntyneeltä ja Rautiossa kasvaneelta mieheltä, kummaksi koet itsesi. Hän vastasi, että rautiolaiseksi.

Itse olen asunut valtaosan elämästäni Ylivieskassa ja nyt Kalajoella, siitä huolimatta koen olevani rautiolainen. Tuollainen kotiseuturakkaus ei ole meillä harvinaista. Yksi Helsingissä pitkään asunut rautiolainen mies kertoi, että hänen lapsensa ja lapsenlapsensakin ovat rautiolaisia.

Mistä moinen kotiseuturakkaus? Se tulee siitä, että Rautio on sopivan kokoinen, oli minun lapsuudessani noin 1 280 ihmisen kunta. Kaikki tunsivat toisensa ja jokaisesta pidettiin rakkaudella huolta.

Eri kyliltä kasvoi hyvä yhteisö toistaan välittäviä, helposti lähestyttäviä ihmisiä. Se on esimerkiksi sitä, että kummitätini Ennin vanhin tytär Sirkka soitti eilen Lohjalta ja kysyi kuulumisiani. Heti tulimme juttuun, vaikka olin hänet pikkupoikana vain kerran naapurissa nähnyt. Tällaisten yhteisöjen ihmiset tietävät, että vaikeudet voitetaan.

Hannu Verronen

hannu.verronen@kalajokilaakso.fi