Avovaimon ja työntekijöiden useista pahoinpitelyistä ehdotonta vankeutta – Ylivieskalaisyrittäjän tuomio lieveni hiukan hovioikeudessa

Rovaniemen hovioikeus tuomitsi ylivieskalaisen 38-vuotiaan Jari-Petri Tapani Laurilan yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen useista pahoinpitelyistä, laittomasta uhkauksesta ja työturvallisuusrikoksesta. Oulun käräjäoikeuden helmikuussa 2019 antama vankeustuomio lyheni kahdella kuukaudella.

Vankeustuomio on ehdoton. Siihen voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Hovioikeus hylkäsi kaksi pahoinpitelysyytettä, joista käräjäoikeus oli antanut tuomion. Tästä syystä hovioikeus katsoi, että tuomio on mitattava uudelleen.

Jutussa käsiteltiin pahoinpitelyjä, jotka olivat kohdistuneet yrittäjän avovaimoon, hänen jakeluyrityksensä viiteen työntekijään sekä ulkopuoliseen henkilöön, jonka tuomittu tapasi ravintolassa. Tuomioon johtaneet teot tapahtuivat pitkällä aikaväillä vuodesta 2012 vuoteen 2018.

Hovioikeuden perustelujen mukaan tuomitun syyksi luetuista rikoksista ankarimmin rangaistava on avopuolison pahoinpitely. Pelkästään häneen kohdistuneista teoista hovioikeus piti oikeana rangaistuksena yhden vuoden vankeutta.

Väkivaltaa on kestänyt pitkähkön aikaa ja se on kohdistunut raskaana olleeseen tai vasta keisarinleikkauksella tehdystä synnytyksestä toipumassa olleeseen avopuolisoon, jolle on aiheutunut teosta lukuisia vammoja ympäri kehoa. Ottaen huomioon leikkauksesta kulunut lyhyt aika ja tuomitun käyttämä väkivalta, vammat olisivat hovioikeuden mukaan voineet olla myös vakavampia.

Raskauttavana oikeus piti sitä, että väkivaltarikokset ovat kohdistuneet avopuolisoon parisuhdeväkivaltatilanteessa, jossa uhri tarvitsi erityistä suojelua.

Työntekijöihin kohdistuneista pahoinpitelyistä oikeus totesi, että ne kohdistuivat tekijään nähden alisteisessa ja heikommassa sekä osittain jopa riippuvaisessa asemassa oleviin henkilöihin. Yrittäjän alaisiinsa kohdistamat rankaisutoimet olivat oikeuden mukaan olleet erityisesti ihmisarvoa loukkaavia.

Pahoinpitelyjä oli tehty nyrkein ja avokämmenellä sekä muun muassa puukepillä ja rautatangolla.

Hovioikeuden mukaan rangaistuksen pituus mahdollistaisi sekä ehdollisen että ehdottoman vankeuden tuomitsemisen. Syyksi luettujen rikosten lukumäärä, tekojen toistuvuus, melko voimakas poikkeuksellinen väkivalta ja etenkin teoista ilmenevä tuomitun syyllisyys puhuivat kuitenkin ehdollista rangaistusta vastaan.

Tekijällä ei ole aiempia rikostuomioita.

Käräjäoikeus tuomitsi tekijän maksamaan kivusta, särystä ja kärsimyksestä sekä oikeudenkäyntikuluista yhteensä yli 11 000 euron edestä. Hovioikeuskäsittelyn kuluja hänen maksettavakseen tuomittiin lähes saman verran. Tuomitun omat runsaan 7 000 euron oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa määrättiin valtion maksettavaksi.

Yrittäjä on lopettanut jakeluyrityksensä, mutta on toiminut myöhemmin muilla toimialoilla yrittäjänä.