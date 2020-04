Varkaat veivät Alavieskasta murron yhteydessä passeja ja asiakkaiden paketteja

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Alavieskalaisen Konekorjaamo Marjakankaan tiloihin murtauduttiin torstain ja perjantain välisenä yönä. Varkaat murtautuivat tiloihin varaston ovesta yhden ja kolmen välillä.

– Murto huomattiin aamulla, kun tulimme töihin, eikä varastetun tavaran arvosta vielä ole tietoa, sanoo toimitusjohtaja Juha Marjakangas.

– Tuoreeltaan on tiedossa, että postissa on auottu asiakkaiden paketteja ja viety niiden sisältöä sekä postimerkkejä. Myös passikaappiin oli murtauduttu ja passeja on viety. Kassakaappiin on yritetty murtautua, mutta sitä varkaat eivät ole saaneet auki. Tavarat on kuljetettu yrityksen Matkahuollon tarroilla varustetulla autolla, joka on kuitenkin löytynyt aamulla naapuripaikkakunnalta. Myös yksi huollossa ollut auto on viety.

Tiloja oli sotkettu niin paljon, että nopeasti on vaikea tietää, mitä kaikkea varaosia varastosta on viety.

Varkaat tallentuivat valvontakameran kuviin ja poliisi tutkii varkautta.