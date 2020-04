Sievin Mutin kauppiaina aloittivat Piritta ja Arto Martinmäki – Kokemusta löytyy yrittäjyydestä ja ruokakaupankin alalta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sievin K-Market Mutin kauppiaina aloittivat aprillipäivänä 1. huhtikuuta Piritta ja Arto Martinmäki. Sieviin ja kauppaan he kävivät etukäteen tutustumassa jo helmi-maaliskuun vaihteessa ennen kuin tekivät päätöksensä ottaa Mutin kauppiasvastuut. He olivat jo odotelleet keskusliike Keskolta sopivaa ruokakauppaa itselleen.

Arto Martinmäki kävi jo vähän ennakkoon työskentelemässä K-Market Mutin K-ruoka.fi-kuljetuspalvelussa entisen kauppiaspariskunnan aikana, jotta pääsi tutustumaan paremmin Sieviin. Piritta on valmistunut K-ruokakauppiasvalmennuksesta, ja siihen liittyvän harjoittelun hän suoritti Kajaanissa K-Market Komiahossa.

– Sieviläiset ovat ottaneet meidät lämminsydämisesti vastaan. Se on ilahduttanut meitä kovasti. Asiakaskontaktit ovat olleet mukavia ja myönteisiä. Ihmiset ovat olleet meistä ja kaupastamme kiinnostuneita, Arto Martinmäki kertoo.

Martinmäet ovat kotoisin Oulusta, lähtöjään he siis ovat pohjalaisia kuten sieviläisetkin. He ovat toimineet aiemmin K-ryhmään kuuluvan urheiluliikeketjun kauppiaina 10 vuotta. Yrittäjyys on siis heille tuttua, viimemmin he toimivat Intersportin- kauppiaina Kajaanista. Sitä ennen Lappeenrannassa ja Turussa. Kajaanista 5-henkinen perhe muutti asumaan Sievin.

– Lappeenrannassa kaksi vuotta sitten aloimme miettiä, että haluamme vaihtaa urheilukaupan ruokakauppaan. Näimme sen, että ruokakauppa ja siihen liittyvät asiat ovat kasvava trendi.

Arto Martinmäki täyttää tänä vuonna 48 vuotta ja vaimo Piritta on vuoden nuorempi. Perheeseen kuuluu lisäksi kolme poikaa, 18-vuotias poika sekä 14-vuotiaat kaksospojat. Vanhin pojista valmistuu nyt keväällä kaksoistutkinnolla kaupan ja myynnin merkonomiksi ja ylioppilaaksi, ja on mahdollisesti jatkamassa kaupallisia opintoja.

– Meidän vanhempien vapaa-aikaan kuuluu se, että osallistumme lapsiemme harrastuksiin. Kaksospojat pelaavat jääkiekkoa ja vanhin poika salibandyä.

Martinmäet aikovat järjestää kauppansa avajaiset sitten, kun poikkeusoloissa eläminen on päättynyt.

– Olemme olleet tyytyväisiä siihen, millainen paikkakunta Sievi ja sen ihmiset ovat. Edeltäjämme kehittivät kauppaa asiakaslähtöisesti. Niin tulemme mekin tekemään.

Hyvänä Arto Martinmäki pitää, että Mutti oli jo aloittanut Sieviin ruoan kotiinkuljetukset ja tilaa- ja nouda- palvelun. Se toimii kaupparyhmänverkkosivujen kautta ja sovelluksella.

– Asiakkaille se on nyt hyvä ja edullinen palvelu. Se on tulevaisuutta myös näiden poikkeusolojen jälkeen. Itse olen jatkanut kuljetuksia perille sieviläiskoteihin ja nyt kaksospojatkin ovat olleet mukana, Arto Martinmäki kertoo,

Vastuullisuutta kauppiaspari tulee pitämään esillä. He tulevat näkymään niin kaupalla kuin koko kyläyhteisössä koko perheen voimin.

– Hävikin minimointi, laadukkaat tuotteet ja kotimaisten sekä lähellä tuotettujen ruokien suosiminen tulevat olemaan esimerkkejä vastuullisesta toiminnastamme, kauppiaat kertovat.

Jo ennakkoon Mutin uudet kauppiaat kertoivat Keskon sivuila, että he panostavat myös työhyvinvointiin, hyvään yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa.