Kirjastot vähenevät, mutta käyttö kasvaa – kirjastojen viime vuoden tilastot julkaistu

Yleisten kirjastojen vuoden 2019 tilastot julkaistu – kirjastojen käyttö kasvaa

Kirjastojen toimipisteiden määrä on vähentynyt vajaat kolme prosenttia viidessä vuodessa, mutta aukiolotuntien määrä on kasvanut kymmenen prosenttia. Henkilökunta palvelee kaksi kolmasosaa aukioloajasta, kolmannes on omatoimiaukioloa. Omatoimiaika on vuosina 2014–2019 lähes viisinkertaistunut, mikä on lisännyt kirjaston saatavuutta, koska samaan aikaan palveluaukiolotunnit ovat pysyneet samana.

Kirjastoissa käytiin koko maassa 53,7 miljoonaa kertaa. Kävijöiden määrä koko maan kirjastoissa kasvoi vuosina 2015–2019 keskimäärin lähes yhdeksän prosenttia. Pääkaupunkiseudun kirjastokävijöiden määrä kasvoi samalla ajanjaksolla keskimäärin 30 prosenttia, mikä lisäsi koko maan kävijämäärää. Vuodesta 2018 vuoteen 2019 kasvoi kävijöiden määrä muuallakin maassa keskimäärin vajaat kolme prosenttia.

Aineistoja lainattiin yhteensä 85 965 258 kertaa. Asukasta kohden lainausmäärä oli 15,66. Vuosina 2015–2019 lainaus kasvoi pääkaupunkiseudulla vajaat viisi prosenttia ja muualla väheni reilut viisi prosenttia. Vuodesta 2018 vuoteen 2019 lainaus kasvoi pääkaupunkiseudulla kolme prosenttia ja muualla maassa reilun prosentin.

E-aineistojen osuus on kaikkiaan alle prosentti kaikista kirjastojen kokoelmista. E-kirjojen hankinta on kasvanut viidessä vuodessa 144 prosenttia ja niiden lainaus 336 prosenttia. Samalla ajanjaksolla e-lehtien käyttökerrat ovat kasvaneet 390 prosenttia ja e-kuvatallenteiden 490 prosenttia. Kirjastojen e-musiikkiaineistojen käyttö ei kuitenkaan ole lähtenyt vastaavaan nousuun.

Kokoelmissa on panostettu erityisesti lasten kirja-aineistoihin, joiden hankinnat ovat viidessä vuodessa kasvaneet 20 prosenttia. Tämä on nostanut lasten lainausta reilut 10 prosenttia. Aikuisten kirja-aineistojen hankinnat ovat vähentyneet 12 prosenttia, ja niiden lainaus kolme prosenttia.

Kirjastot järjestivät yli 40 000 tapahtumaa, joissa osallistujia oli noin miljoona Myös muut toimijat järjestivät lähes 14 000 tapahtumaa kirjastoissa.

Lisäksi kirjastot opettavat kansalaisille digitaitoja. Koulutuksissa kävi lähes puoli miljoonaa kansalaista.