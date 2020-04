Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomen ja Nivalan käsipyöräilytähti Teppo Polven elämään koronaviruspandemia ei ole juurikaan vaikuttanut. Kalenterissa olleet kilpailut Tokion paralympialaisia myöten on siirretty hamaan tulevaisuuteen, mutta Polvi on jatkanut treenaamista entiseen malliin.

– Valmentaja ei ole antanut yhtään helpotusta. Tänään taas on edessä sama kova treeni kuin aiemminkin. Taloyhtiön hallituksen kokous pidettiin äsken etäkokouksena, Polvi kertasi poikkeustilanteen vaikutuksia arkeensa torstaina.

Polvi harjoittelee kotonaan rullien päälle nostetulla käsipyörällään 4–5 kertaa viikossa, kuten on tehnyt talvisin jo pitkään. Kunhan ilmat lämpenevät ja tiet putsataan hiekasta, siirtyy hän ulos, muun muassa kiertämään Pidisjärveä.

Yksi huoli hänellä koronan suhteen on: mikäli muun muassa fysioterapiaa ja hierontaa sisältävä kuntoutus loppuisi, kroppa menisi herkästi jumiin.

Käsipyöräilijä kuvailee, että hänen järkkymätön harjoittelumotivaationsa kumpuaa suoranaisesta riippuvuudesta: kun ei pysty olla pyöräilemättäkään. Valmentaja onkin sanonut Polvelle, että hänen päänsä kestää enemmän treeniä kuin hänen kroppansa.

– Olen sanonut, että 80 prosenttia tästä hommasta tehdään mielelle ja 20 prosenttia kunnolle. Se kuulostaa rajulta, mutta näin se on. Kun saa pyöritellä käsiä, se helpottaa yläkertaakin. Jos ei pääse pyöräilemään, menee naama väärään asentoon ja mieliala on huono.

Samaa liikkumisen ja tekemisen reseptiä Polvi suosittelee kaikille muillekin, THL:n ohjeita toki noudattaen.

– Sekin on iso asia, jos käy kävelemässä sata metriä.

Kuluvan vuoden piti olla H1-luokan käsipyöräilijöille historiallinen, sillä luokka on ensimmäistä kertaa paralympialaisten ohjelmassa Tokiossa. Nuo kisat kuitenkin siirtyivät vuodella eteenpäin, ja myös muun muassa Belgiassa ajettavat MM-kisat ainakin siirretään kesäkuun alusta myöhemmäksi, ellei sitten peruta kokonaan.

– Tokio nyt seisahtui, mutta mieli ei ole muuttunut miksikään. Nokka on eteenpäin ja samanlaista rääkkiä jatketaan. Kisasuunnitelma oli tehty, mutta sen saa nyt pyyhkiä pois. Sekin voi olla, että koko vuonna ei ajeta yhtään kisaa. Mutta sitä en jaksa miettiä, jatkan harjoittelua ja yritän pysyä kunnossa sekä terveenä.

Akuutein peruutus koskee ensi viikolle suunniteltuja testejä Kilpa ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksella Jyväskylässä. Asia harmittaa terveenä harjoittelemaan päässyttä Polvea, joka olisi halunnut saada numeraalista dataa kunnostaan.

Vaikka vuoden loput kisat peruttaisiinkin, ei vuosi 2020 jää Teppo Polven kilpailukalenteriin täysin vaille merkintöjä: hän ajoi helmikuussa Lanzaroten leirillä kaksi kilpailua sijoittuen aika-ajossa toiseksi. Maantieajo keskeytettiin kahden hurjan kaatumisen vuoksi.

Espanjassa Polvi pääsi myös tekemään mäkiharjoittelua, mikä tulee tarpeeseen paralympialaisia silmällä pitäen.

– Tokion reitit on tiedetty jo puoli vuotta, ne ovat yhtä ylämäkeä. Pitää panna pyörääkin uuteen uskoon, että löytyy riittävän pientä vaihdetta. Ennen kisoja saa asua Eemelinmäessä eikä sekään riitä, Polvi kuvailee Pohjanmaan haasteita.

Viime kaudella Polven kohokohdat olivat MM-pronssi sekä kaksi Suomen mestaruutta. Maailmancup meni alakanttiin, sillä moninkertainen kokonaiskilpailun voittaja jäi kahdeksanneksi.

Polven valmentajana on jo useamman vuoden toiminut Ari Halmetoja, ja kaksikon suhde on hioutunut siinä ajassa kohdalleen.

– Luulin aiemmin, ettei valmentajalla olisi isoakaan osaa, mutta on hänellä. Ari seuraa treenaamistani ja näkee heti, mitä pitää tehdä. Hän käskyttää ja nopeasti tulee puhelinsoittoa, jos en ole tehnyt mitä on käsketty. Arilta saa suoran palautteen, mikä on hyvä asia, ei näin tyhmä mitään vihjailua ymmärtäisikään, Polvi heittää.

Valmentajan lisäksi Polven rinkiin kuuluvat sponsoripuolesta vastaava Alpo Ohtamaa, pyöräilyseura PyöräRingin puheenjohtaja Jukka Kivirinta sekä Suomen Pyöräilyn parapyöräilyn päävalmentaja Mikko Peltonen.

Aiemmin tänä vuonna Polvelle myönnettiin 10 000 euron verovapaa urheilija-apuraha, mikä helpottaa taloudellista puolta.

Ikää Teppo Polvella on 44 vuotta, mikä ei ole hänen lajissaan vielä paljonkaan. Esimerkiksi viime vuoden H1-luokan maailmancup-voittaja, italialainen Fabrizio Cornegliani, on tasan viisikymppinen, luokan toinen suomalaismenestyjä Harri Sopanen nykyisin 52-vuotias.

– Pyöräily on siitä hyvä laji, että sitä voi harrastaa vähän iäkkäämpänäkin. Palautuminen on nopeampaa nuorempana, mutta kyllä sitä nytkin palautuu, kun rytmittää harjoittelun. Iän puolesta olen luokassamme keskivaiheilla.

Polvi vakuuttaa, että hänen on tarkoitus pyöräillä Nivalan teillä niin pitkään kuin pystyy, vaikka ei kilpailisikaan.

Mitäpä muuta pyöräilyriippuvaiselta voisi odottaakaan.