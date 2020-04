Pakinoitsija P. Veitsi ihastelee ihmisten kekseliäisyyttä koronaoloissa: Innovaatioiden aikaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Poikkeusolot panevat ideanikkarit liikkeelle. Monella alalla entiset työmenetelmät käyvät mahdottomiksi. Nyt joustavat yrittäjät menestyvät. Löytyy onneksi niitä, jotka ideoivat hommia uusiksi.

Ruokaravintolat alkoivat varsin pian myydä ruoka-annoksiaan take away -periaatteella ulos, kun lounaspaikat sulkivat ovensa. Ruokakaupoissa järjestetään keräys- ja kuljetuspalveluja. Sehän ei tosin ole mikään uusi keksintö, vaan muutamia vuosikymmeniä unholassa ollut palvelumuoto. Hieno esimerkki ylivieskalainen ompelimo, joka muutti markkinoiden sulkeuduttua tuotannon suojaimien valmistukseen.

Etätyö on nyt arvossaan. Aika sutjakkaasti ihmiset ovat sopeutuneet tekemään töitä kotikonttoreissaan. Turha liikkuminen ja joutava matkustelu on kiellettyä, siksi monissa yrityksissä kokouksia pidetään etänä. Kun tämän edut huomataan ja opitaan käyttämään tekniikkaa, miksi jonkin pikkuasian takia pitäisi lennellä ympäri maailmaa jatkossakaan? Siirtymien jäädessä pois, työaika tulee käytettyä hyödyllisemmin.

Ihmisellä on tarve liikkua. Poikkeustilanteessa liikuntapaikat on suljettu. Tämä on poikinut uusia tapoja harjoittaa liikuntaa. Ylekin on kaivanut ikivanhat jumppaohjelmat arkistoistaan kotona ähöttävien ihmisten iloksi. Luontoliikunta on saanut paljon uusia ystäviä. Kevään edistyessä luonnossa tapahtuu paljon mielenkiintoista. Muuttolintujen saapuminen tuo jokaiselle lenkille uusia ilonaiheita. Kuulemma joku on jo nähnyt kuovinkin, tuon kesän airueen. Kuovin ensimmäinen huuto on virallinen kesän avaus.

Oma lukunsa on sitten suoraan infektiontorjuntaan liittyvät innovaatiot. Markkinat ovat muuttuneet. Kassoille asennettava pleksivisiiri on avannut aivan uudet mahdollisuudet jollekin yrittäjälle. Samoin käsidesien ja pintojen desinfiointiin käytettävien aineiden valmistajat takovat tuotteitaan yötä päivää. Suodatinnaamarien ja suojainten kova kysyntä yllätti valmistajat ja maahantuojat housut kintuissa. Kumma, kun kukaan ei ole vielä keksinyt kuonokoppaa, johon sopii kahvinsuodatin. Siihen vaan vaihtaa uuden suodatinosan aina tarvittaessa. Ehkä sekin päivä nähdään, kun kaupasta suodatinpusseja hamstrataan.

Valitettavasti pandemia on saanut liikkeelle myös vääränlaista bisnestä tekevät. Netin palstoilla on markkinoitu milloin minkäkin rohdon ja vitamiinin ehkäisevän koronaa tai jopa parantavan sen. Nyt Ruokavirasto on onneksi puuttunut tähän ja kieltänyt harhaanjohtavan markkinoinnin. Harrastellaan näitä huuhaa-juttuja sitten joskus toiste, eikä nyt leikitä ihmishengillä.