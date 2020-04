Liisan koronapäiväkirjasta: Hamsteri

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Varsinkin syksyisin tunnistan itsessäni hamstraajan. Säilön into piukalla itse kasvatettuja kurkkuja ja chilejä. Ne tomaatit, jotka eivät ehdi kypsyä, löytävät myös tiensä eri muodoissa purkkeihin.

Keitän marjamehua ja kerään vadelmia. Ostan mansikoita pakastettavaksi ja haaveilen lähteväni mustikkaan. Sienitietämykseni on aika huono, mutta onneksi on kavereita, joiden kanssa voi harrastaa clearing-kauppaa.

Sitten ihastelen purkkirivistöjä ja pullomeriä ja ihan pikkuisen kirpaisee, kun rivit harvenevat ja talvivarastot alkavat kulua.

Johtuneeko maalla asumisesta (lähin kauppa ei ihan kävelymatkan päässä ole) vai kodin opeista, mutta kuivaelintarvikkeita on aina varastossa jonkun viikon tarve ja pakastimessa on lihaa, kasviksia ja jäätelöä niin, että ihan äkkiä ei nälkä pääse yllättämään. Sen verran osaan leipoakin, että leipää on tarjota aamukahvin tai päiväruuan

painikkeeksi.

Kauppalappuja olen laiska tekemään. Yleensä vain juhlapyhien alla vaivaudun katsomaan kaapit läpi ja kirjaamaan puutteet listaan. Nyt käyn kaupassa vain noin kerran viikossa, kuten niin moni muukin. Silloin on pakko tehdä kauppalappu ja jonkinmoinen suunnitelma mitä tänään, huomenna ja ylihuomenna syötäisiin.

Viime reissulla kaupan pihalla kaksi suuren perheen äitiä huikkaili toisilleen ostosten suunnittelun vaikeutta. Kun koko porukka on kotona, niin sen ruokien hankinnassa on opettelemista.

Pienessäkin perheessä kertaostosten hinta on tietysti normaalioloja suurempi, mutta epäilen että kuukauden ruokalasku on pienempi kuin aikaisemmin.

Oli muuten ihan pakko kommentoida kassalla, etten olisi ikinä uskonut, että hiukan hävettää ostaa vessapaperia.

Liisa Ängeslevä

Sarjassa käsitellään päiväkirjanomaisesti koronaviruksen värittämää elämää karanteeninomaisissa olosuhteissa.