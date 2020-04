Päivi Savela Vaihtopenkki-kolumnissa: Kevään kovin urheilusuoritus

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nyt kun kaikki merkittävät kilpailut ja kisat on peruttu ja urheilutreenit on tauolla, voi ilman vastaväitteitä todeta, mikä on kevään kovin urheilusuoritus. Kukaan, joka liikkuu avoimin silmin kaupungilla tai kevyen liikenteen väylältä, ei ole voinut huomaamatta sitä.

On ollut hienoa nähdä kävelylenkillä eri-ikäisiä pariskuntia, joista huomaa heti päälle päin, että yleensä päivittäiset kävelylenkit eivät kuulu yhteiseen päivärutiiniin. Sen verran erillään kävellään ihmetellen, miten erilaiselta maisemat näyttävät kuin auton ikkunasta.

Tämäkin on hieno urheilusuoritus, mutta ei se, joka eniten lämmittää mieltä. Tämä on jokakeväinen ja -kesäinen suoritus, mutta aina jollekin meistä aivan uusi kokemus.

Kovin urheilusuoritus on pyöräilemään opettelu. Voi sitä hymyn määrää, kun pyörätiellä tulee vastaan pieni pyöräilijä ehkä hieman ylisuurella pyörällä. Kasvoista voi lukea viestin, että minullapa on uusi pyörä ja että näin sitä päästellään menemään.

Myös potkupyöräilijöitä ei voi olla ihastelematta. Kuinka nopeasti pieni potkija tajuaa, kuinka lujaa pyörällä pääsee isän ja äidin edelle! Pyörä on käsittämättömän pieni mutta potkija mielestään hyvinkin suuri ja mahtava.

Pyörällä polkemaan oppiminen on iso taito. Se on mahdollisuus laajentaa omia ympyröitä. Ehkä jo tuolloin ovat takaraivossa tulevat pitkä maasto- ja maantiepyörälenkit, joissa voi maistaa vapautta?

Lapsuuden polkupyöriä ei ole monella enää tallessa, mutta omani, kaikki kolme kappaletta on kunnostettu jälkipolvien käyttöön. Vaikka ne ovatkin vanhoja ja kuluneita, niille löytyy käyttöä, kun sukulaispojat saapuvat vaarin luokse käymään. Olen päässyt itsekin kerran mukaan pyörälenkille lähistön metsäautotielle!

Korona-aikana Suomessa ulkoileminen ja retkeileminen on lisääntynyt. Myös pyöräilykausi on alkamassa ja monia juoksijoita näkee myös teillä. Ulkonaliikkumiskiellon aikana Espanjassa ja Italiassa viime viikkoina sen sijaan on lisääntynyt huomattavasti joogaaminen ja venyttely.

Jos Suomessa joudutaan samaan, jooga ja venyttely ovat lempeitä lajeja, jotka hoitavat myös mieltä. Niitä kannattaa harrastaa vaikeina aikoina ja muutenkin.

Päivi Savela

paivi.savela@kpk.fi