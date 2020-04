Pääkirjoitus: Kaikki pidettävä koulun kyydissä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

3.4.2020

Tässä lehdessä oppilashuollon ammattilaiset kertovat kannustavaa viestiä siitä, kuinka lapset ja nuoret ovat yllättävän hyvin sopeutuneet koulunkäyntiin poikkeusoloissa. Peruskouluiässä uudet asiat omaksutaan nopeasti ja ollaan muutenkin sopeutuvaisia.

Varmaa kuitenkin on, ettei etäkoulunkäynti ole kaikille helppo vaihtoehto. Suurin oli on oppilaista, joilla on ollut vaikeuksia pysyä mukana normaalissakin koulutyössä.

Eroja on myös opettajien valmiuksissa etäopetuksen järjestämiseen. Viestintä- ja tietoteknologian hyvin hallitseville opettajille poikkeustilanne varmasti on helpompi ottaa haltuun. Paljon työtä se vaatii kaikilta, ja myös opettajat tarvitsevat tukea selviytyäkseen raskaasta urakasta kunnialla.

Uutisista on saatu kuulla, ettei kaikkia oppilaita aina edes tavoiteta päivän aikana. Opetusministeri Li Andersson totesikin eilen torstaina, että kaikki ne samat säännöt, menetelmät ja tuen muodot, jotka ovat käytettävissä normaalisti koulutyössä, pätevät myös poikkeusoloissa. Äärimmillään on otettava käyttöön lastensuojelun piiriin kuuluvat keinot.

Tehtävä ei ole helppo perheille, opettajille eikä oppilashuollon vastuulliselle henkilöstölle. Koulussa tilanteisiin on paljon helpompi tarttua kuin kotioloissa, missä viranhaltijoiden toimivaltakin on rajallisempi. Oppivelvollisuus ei katoa mihinkään, vaikka koulua käydään kotona.

Poikkeusmääräyksiä on hiukan höllätty matkan varrella. Pienimmät alakoululaiset voivat tarvittaessa tulla kouluun. Nyt monet kunnat järjestävät myös kouluruokailua joko nouto- tai kotiinkuljetuspalveluna tai rahallisena tukena sitä tarvitseville. Nämä muutokset ovat erittäin tervetulleita helpottamaan perheiden henkisesti ja myös aineellisesti yhä tiukentuvaa tilannetta.

Kuulostaa kliseeltä, mutta tästäkin selvitään vain yhteistyöllä. Sivistystoimen koko henkilöstö, vanhemmat, monessa tapauksessa myös isovanhemmat tai muut läheiset sekä tietysti lapset ja nuoret itse ovat tässä samassa veneessä.

Varmasti joudutaan myös hellittämään hiukan tiukimmista opetussuunnitelman tavoitteista. Se ei nyt ole suuren suuri vahinko.