Aappo Jutila kertoo Visiitti-kolumnissaan, miten sujuu opiskelu neljän seinän sisällä: Rutiinien voimalla

On kulunut jo useampi viikko siitä, kun koko Suomi havahtui koronaviruksen vakavuuteen. Koulut on suljettu, ravintolat on suljettu ja ihmisiä on suositeltu pysymään sisällä. Itse olen viettänyt viimeiset viikot alle kolmenkymmenen neliön yksiössäni. Olen tehnyt samassa huoneessa kaiken: nukkunut, syönyt, opiskellut, urheillut, lukenut ja ollut yhteydessä ystäviin. Tila alkaa pikkuhiljaa tuntua ahtaalta. Olisi mukava jakaa päivän tekemisiä niin, että aivan kaikkea ei tarvitse tehdä kotona. Nyt ei kuitenkaan auta muu, kuin harrastaa vapaaehtoista sosiaalista eristäytymistä ja koettaa luoda uusi rytmi elämään.

Miten olen selvinnyt? Miksei seinät ole vielä kaatuneet päälle? Kun yliopisto siirsi kaiken opetuksen internettiin päätin heti, että minun täytyy rytmittää päivät niin, että vaikka olen kotona, olen samaan aikaan ”yliopistolla”. Niinpä joka aamu kun herään samaan aikaan, petaan sänkyni, juon aamukahvin, laitan siistit vaatteet päälleni ja istahdan tietokoneen ääreen.

Kello kahdentoista aikaan pidän lounastauon, laitan viestiä kavereille ja muutaman kerran olen jutellut kavereiden kanssa videopuhelua syödessäni. Iltapäivällä hommat taas jatkuvat neljään taikka viiteen saakka, sitten voin alkaa siivoamaan ja tiskaamaan ja tekemään niitä kotitöitä, jotka ovat päivän aikana putkahtaneet mieleen. Tai sitten vain kaivaudun sänkyyn katsomaan Netflixiä ja harjoittamaan sosiaalista eristäytymistä.

Aluksi tämä tuntui haastavalta, sillä olen koko opintojeni ajan mennyt päivittäin yliopistolle ja opiskellut siellä. Olen pyrkinyt pitämään kotini paikkana, jossa rentoudun ja vietän vapaa-aikaa. Nyt on täytynyt joustaa tästä periaatteesta. Aiemmin jos yritin opiskella kotona, mieleen tuli aina jotain tärkeämpää tekemistä. Yhtäkkiä oli niin tärkeää pestä pyykkiä tai pyyhkiä pölyt kattolistoista. Olen ylpeä itsestäni, että olen pysynyt tiukkana koronarutiinieni suhteen, enkä ole antanut itsenäisen opiskelun kääntää koko vuorokausirytmiäni.

Olen myös huomannut, että itselleni on ollut tärkeää pitää selkeinä ne ajat jolloin opiskelen, muuten stressaisin tekemättömistä tehtävistä ihan koko ajan. Opiskelu myös sujuu huomattavasti helpommin, kun tietää, että nyt on enää tunti jäljellä. Sitten kirjat voi taas laittaa reppuun odottamaan seuraavaa päivää ja voi keskittyä kaikkeen mukavaan.

Kotona täytyy myös tehdä mukavia asioita, opiskelujen vastapainoksi. Itse olen viettänyt paljon enemmän aikaa huonekasvien kanssa. Olen vaihtanut mullat, ottanut pistokkaita ja jopa laittanut yrttejä itämään. Kyllä tästä keväästä tulee ihan hyvä, vaikka täytyykin olla omissa oloissa.

Kirjoittaja on kirjallisuuden opiskelija, joka yrittää yhdistää opinnot ja oman hyvinvointinsa.