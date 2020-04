Ylivieskassa oppilaiden tukeminen jatkuu poikkeusoloissakin - Ammattilaisilla on luottoa myös lasten ja perheiden kykyyn sopeutua

Kaisa Saarenpää aloitti viime syyskuussa Ylivieskassa alakoulujen ja päiväkotien koulupsykologina. Joensuussa ammattiinsa opiskellut Saarenpää tuli Ylivieskaan töihin ja asumaan lähelle kotiseutuaan, hän on syntyisin Nivalasta. Hänen työhönsä kuuluu arvioida, mikä on lapsen psyykkinen tila ja mitkä ovat oppimisvalmiudet.

Koulupsykologi Kaisa Saarenpää haluaa muistuttaa, että lapsella on yllättävät voimavarat sopeutua muutoksiin ja kykyä olla luova. Nyt on mahdollista rakentaa myös aiempaa parempaa ja yhtenäisempää perhe-elämää, ja kotona oleva lapsi voi olla auttamassa siihen.

– Nykyisestä tilanteesta meidän kaikkien on hyvä muistaa, että se on vain väliaikainen. Kun kaikki kannamme oman vastuumme sekä kodeissa että kouluissa, selviämme tästä, hän pohtii.

Leea Savela-Leppäsellä on Ylivieskan alakouluja, joiden oppilaiden opintojen etenemistä hän tukee. Kuraattorin töitä hän on tehnyt Ylivieskassa pitkään, vastaavana hän on toiminut vuodesta 2015.

Edelleen voi tietyin varauksin tavata myös kasvokkain apua antavaa henkilöä. Pääosin keskustelut käydään nykyisin puhelimessa ja etäyhteyksin. Kontaktien määrä aiempaan normaaliin on hyvällä tasolla. Uusillekin yhteydenotoille on tilaa. Yhdessä voidaan löytää lasten ja nuorten ongelmin selviytymistapoja.

Nykypolven nuoret

viihtyvät aika hyvin kotona

Hannu Verronen

Psyykkari Antti Sorvoja arvioi, että Jokirannan koulua käyvät teini-ikäiset nuoret sopeutuvat melko hyvin pitkään oleskeluun kotona. Tunteet voi kiristyä, kun ollaan pitkään perheen kanssa kotona. Eletään ikää, jolloin kaverit ovat tärkeitä, jopa perhettä

– He ovat sitä sukupolvea, joka viihtyy kotona ja osaavat olla virtuaalimaailmassa. Painetta kavereiden kohtaamisen kasvokkain on. Tärkeimpänä on, että he säilyttäisivät normaalin elämänrytmin, hän pohtii

Sorvoja aloitti Jokirannan yläkoululla viime elokuussa. Hän toteaa, että hänet on otettu hyvin vastaan. Hän haluaa olla oppilaille läsnä oleva turvallinen aikuinen.

Hän jatkaa Jokirannan psyykkarina myös ensi syksynä. Hän liittyy osaksi PPKY Kallion terapiakeskuksen lasten ja nuorten LANU-yksikköä.

Psyykkarina Antti Sorvoja antaa matalalla kynnyksellä psyykkistä tukea nuorille. Käsittelyyn tulevat ongelmat ovat yleisesti ottaen lieviä. Valmiutta on myös erilaisten vakavien tapausten käsittelyyn.

– Nykytilanteessa haittaa se, että kasvokkain tapaamiset ovat vähentyneet. Yhteydenotot ovat myös jonkin verran vähentyneet. Minuun voi olla yhteyksissä vanhat ja uudet tutut, hän kertoo.