Nivalassa toimiva Kerttu Saalasti Instituutti alkaa järjestää korona-ahdingossa oleville mikroyrittäjille maksutonta täydennyskoulutusta – Kaikille mikro- ja yksinyrittäjille avoin verkkokoulutus käynnistyy toukokuussa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomen ensimmäinen mikroyrittäjyyden koulutus alkaa kahdella täydennyskoulutuskurssilla toukokuussa. Koulutuksen järjestämisestä vastaa Nivalassa toimiva Kerttu Saalasti Instituutti, joka kuuluu Oulun yliopiston alaisuuteen. Mikroyrittäjyyden perusteisiin keskittyvä täydennyskoulutuskurssi on maksuton kaikille suomalaisille mikro- ja yksinyrittäjille.

Tarkka alkamispäivä mikroyrittäjyyden valtakunnallisen koulutuksen alkamiselle on 6. toukokuuta. Koulutus toteutetaan kokonaan verkkokoulutuksena, joten kursseja on mahdollista suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Täydennyskoulutuskurssi Vahva yrittäjä - osaamisilla ja voimavaroilla tulosta mikroyrityksiin on mikroyrittäjille poikkeuksellisesti maksuton, millä järjestäjät haluavat tulla vastaan koronatilanteen vuoksi taloudellisesti hankalaan tilanteeseen joutuneita yrittäjiä.

– Koulutus tarjoaa yrittäjälle sopivan hetken parantaa omaa osaamistaan, kerätä voimia ja ponnistaa vahvempana liikkeelle poikkeusolojen jälkeen, sanoo Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhos.

Vahva yrittäjä -kurssilla tutustutaan mikroyrityksissä (yksinyrittäjä tai alle kymmenen henkilöä työllistävä yritys) tarvittavaan liiketaloudelliseen osaamiseen, tietoihin ja taitoihin, joiden avulla opiskelija tunnistaa osaamisen yhteyden yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Kurssilla yrittäjä mm. pääsee tekemään itselleen suunnitelman oman osaamisen ja jaksamisen parantamiseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Kurssilla tehdään näkyväksi omat osaamiset sekä osaamisvajeet, jotka voivat olla oman hyvinvoinnin ja lopulta myös menestyksen esteenä. Ennen kaikkea kurssilla kirkastuu käsitys omista vahvuuksista ja mahdollisuuksista. Lopuksi valmistuu osaamisportfolio, joka ohjaa mikroyrittäjää johtamaan itseään ja yritystään kestävään suuntaan nyt ja tulevaisuudessa, kuvaa verkko-opintosuunnittelija Päivi Lohikoski.

Mikroyrittäjyyden koulutukseen voivat osallistua kaikki suomalaiset mikroyrittäjät ajasta ja asuinpaikasta riippumatta. Koulutus on suunnattu myös yrityspalvelutehtävissä työskenteleville, yhteiskunnan päättäjille sekä yrittämisestä kiinnostuneille tai sitä suunnitteleville. Heiltä Vahva yrittäjä ja Digitaalinen myynti ja markkinointi mikroyrityksissä -täydennyskoulutuskursseista peritään kohtuullinen kurssimaksu.

Osallistuminen täydennyskoulutuskurssille ei edellytä aiempia akateemisia opintoja eikä osallistujamäärää ole rajoitettu. Kurssille voi ilmoittautua Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen verkkosivujen kautta.