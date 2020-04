Kuinka toimia, jos lapsella on flunssaoireita – Ylivieskan kaupunki julkaisi erikoislääkärin ohjeet

Ylivieskan kaupunki on julkaissut koronavirustiedotekanavallaan ohjeita siitä, kuinka toimia, jos lapsella on lieviä flunssaoireita tai hankalampi infektio. Ohjeet on saatu peruspalvelukuntayhtymä Kallion infektiosairauksien erikoislääkäriltä 31.3.2020.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri Arto Nieminen ohjeistaa seuraavasti:

– Jos lapsella on lieviä flunssan oireita, suosittelisin hänen pysyttelevän kotona ja palaamaan hoitoon, kun hän on ollut yhden vuorokauden oireeton.

– Jos lapsella on ollut hankalampi infektio: kuumetta, yskää, kurkkukipua ja lapsi on ollut selvästi sairas, suosittelisin kahta oireetonta päivää.

Todennäköisesti tieto tästäkin asiasta tulee kevään aikana karttumaan, kun asiasta julkaistaan tutkimuksia ja suositukset saattavat muuttua.