Lukijalta: Kupla on puhjennut

EU muodostettiin aikoinaan uusliberalistisessa hengessä vastavoimaksi Neuvostoliitolle, jota se onkin matkinut monella tapaa. Ensiksikin molempia järjestelmiä luonnehtii keskusjohtoisuus, jossa kaikki lait ja säännökset sitovat kaikkia kansalaisia. Näin myös EU:ssa, jossa entiset itsenäiset valtiot on alistettu yhteisen johdon alle.

Toiseksi, kun kommunismissa valtio omistaa kaiken, ja kansa on köyhää, uusliberalistinen markkinatalous merkitsee sitä, että varallisuus keskittyy yhä harvemmille yksityisille pääomapiireille ja kansa köyhtyy. Näin on käynyt kaikkialla, missä uusliberalistista markkinataloutta on harjoitettu.

Kun vallanpitäjämme liittivät maamme perustuslakimme vastaisesti EU:hun ja sen käskyvaltaan, salaten ja valehdellen, kansaa perusteettomilla lupauksilla harhauttaen ja pettäen maan ja kansan. He ovat näin tehdessään tuhonneet Suomen kansan sukupolvien työn tulokset ja aiheuttaneet järkyttävän moraalisen rappiotilan.

Kun koronavirus sitten iski, hallitus oli huolissaan vain ”pakolaislapsista” odottaen, mitä EU tekee. Tilanteen pahentuessa hallitus on vihdoin herännyt, mutta toimii täysin jälkijunassa ja hoitelee seurausvaikutuksia eikä puutu varsinaisiin syihin. Varsinaiset syythän liittyvät EU-jäsenyyteen ja siihen, että kaikki valtakunnan rajat ovat olleet jatkuvasti täysin auki, ilman että olisimme voineet kansallisesti puuttua itsenäisesti omiin asioihimme.

Vasemmistohallitus on luvannut miljardiluokan tukiaiset suuryrityksille taloudellisten menetysten paikkaamiseen, pienyritykset jäävät tietysti ilman. Laskun maksaa kuten ennenkin tavallinen suomalainen veronmaksaja, sillä kaikki rahat otetaan velaksi.

Neuvostoliitto sortui oman järjestelmänsä talousvaikeuksiin, mutta sama kohtalo odottaa läntistä uusliberalistista markkinataloutta, joka perustuu jatkuvaan hillittömään kuluttamiseen. Vaikka ihmisten tarpeet voivatkin olla lähes rajattomat, kuluttamisen rajat asettaa kuitenkin aina rajalliset rahavarat.

Suomalaisia odottaa taloudellisesti vaikeat ajat, josta ei paluuta ole. Ongelma on nimenomaan maamme suuri valtionvelka, muista veloista puhumattakaan. EU-aika on ollut maallemme monella tapaa tuhoisa, yksin valtion velka on kasvanut järkyttävällä tavalla. Vielä vuonna 1990 valtion velan suuruus oli vain 54 miljardia markkaa (9,08 miljardia euroa ), mutta vuoden 2019 päättyessä 713 miljardia markkaa (120 miljardia euroa) ja kasvaa kaiken aikaa.

EU-kupla on puhjennut, on samantekevää haluaako joku kieltää totuuden – se on kuitenkin aina läsnä.

Erkki Surakka

Suomalainen Puolue ry

Nivala