Nivalassa oli kehityksen vuosi monessa mielessä – Kaupungin tulos oli viime vuonna yli puoli miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta koko kaupunkikonserni pääsi 1,2 miljoonaa euroa plussalle

Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu on erittäin tyytyväinen siihen, mitä Nivalassa viime vuonna tapahtui. Kehityksen merkkejä löytyy monesta suunnasta ja monesta eri tytäryhtiöstä.

– Paikkakunnan eteen on tehty merkittäviä asioita. Nivalan Kuitu käynnisti toimintansa, markkinoi ahkerasti ja pääsi aloittamaan tarpeeseen tulevan valokuituverkon rakentamisen. Kiinteistö Oy Kestin tehostetun palveluasumisen yksikön toiminta käynnistyi ja toisen yksikön suunnittelu alkoi. Tavoite on, että rakentamaan päästään tänä vuonna, se on oma lukunsa, ehtiikö se valmistua tänä vuonna, Karikumpu mainitsee.

Lisäksi Liikuntakeskus Uikko toteutti mittavan jäähalliremontin, Vuokrakodit aloitti yhtiön ensimmäisen kerrostalon suunnittelun, terveyskeskuksen peruskorjauksen toinen vaihe valmistui, Junttilan uuden koulun rakentaminen alkoi, torialue peruskorjattiin ja kirjaston lukusali uudistettiin.

– On merkittävä asia, että investointeja ja maanhankintaa on saatu tehtyä. Kurunpuhdossa on nyt kaavoitus käynnissä ja Tiilimaata lähdetään suunnittelemaan. Teollisuuskylä on molemmissa vahvasti mukana. Maata meillä nyt on, se antaa edellytyksiä elinkeinoelämälle.

Myös Hituran tulevaisuus on ollut keskusteluissa. Suomen suurimman aurinkovoimalan suunnittelu jatkuu, mutta myös muita suunnitelmia on vireillä.

– Kaupungin roolina on ollut toimijoiden yhteen saattaminen. Olemme tehneet työtä alueen markkinoimiseksi, sen uusiokäyttöön on paljon mahdollisuuksia. Toivotaan, että tuloksia tulee.

Tilinpäätöksen numeroiden valossa Nivalan viime vuosi oli emoyhtiön osalta noin 570 000 euroa alijäämäinen. Päivi Karikummun mukaan tilanne on parempi kuin monessa muussa alueen kunnassa, mutta alijäämä herättää luonnollisesti huolta, eikä se saa tulla tavaksi.

Talousjohtaja Ulla Alin perkaa, että tulopuoli meni kokolailla talousarvion puitteissa, mutta toimintakate kasvoi noin neljä prosenttia, kun aikaisempina vuosina kasvu on ollut prosentin tai kahden luokkaa.

– Kasvu painottuu aika paljon sote-kulujen kasvuun. Etenkin erikoissairaanhoidon kulut ovat olleet kovassa kasvussa viime vuosina. Se on ihan valtakunnallinen trendi, Alin toteaa.

Vuosikate, eli toimintakulujen jälkeen jäljelle jäävä rahamäärä, on tilinpäätöksessä 1,7 miljoonaa euroa. Kun investointeja toteutui 3,6 miljoonalla ja lainoja lyhennettiin liki kahdella miljoonalla, kaupungin velkamäärä kasvoi lähes neljällä miljoonalla eurolla.

– Se on ollut pysyvä tilanne Nivalan kaupungin taloudessa, että viime vuosina on ollut 1–6 miljoonaa euroa rahoitusvajetta vuodesta riippuen. Se ei ole poikkeuksellista kuntasektorilla, mutta tietysti talouden tasapainotilan kannalta talous ei ole pitkällä aikavälillä tasapainossa, jos siellä on rahoitusvajetta.

Kaupungin taseessa on 6,6 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää, josta päättyneen tilikauden alijäämä kuitataan.

Koko kaupunkikonsernin osalta tulos on positiivisempi, sillä konsernin tilikausi on 1,2 miljoonaa ylijäämäinen. Sekin on tuttu tilanne: tytäryhtiöt ovat tottuneet pitämään konsernin päätä pinnalla.

– Tietysti konsernillakin on paljon velkaa. Jos mietitään koko konsernin lainaa per asukas, nyt mennään yli 10 000 euron. Mutta on ilman muuta hyvä asia, että konserni on kuitenkin plussan puolella.

Kestohuoli niin Nivalan kuin monen muunkin kunnan osalta on asukasluvun pieneneminen. Syntyvyys on vielä hieman kuolleisuutta korkeampi, mutta muuttotappiota tulee.

– Talouden kannata meidän pitäisi pystyä voimakkaammin pystyä priorisoimaan ja allokoimaan resursseja uudella tavalla. Se ei ole päätöksentekijöiden kannaltakaan helppo asia, mutta tiettyihin asioihin tarvitaan enemmän resursseja. Syntyvyyden lasku tulee varmasti vaikuttamaan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu pohtii.

Hän näkee toisen asteen koulutuksen roolin merkittävänä paikkakunnan kehitykselle. Nivala onkin markkinoinut voimakkaasti sekä lukio- että ammattikoulutuksiaan uusien opiskelijoiden ja sitä kautta myös asukkaiden saamiseksi.

– Se on hyvin tärkeää, että Nivala nähdään kiinnostavana toisen asteen opiskelupaikkakuntana. Muun maussa sen takia on panostettu viihtyvyyteen ja harrastusmahdollisuuksiin.

Vaikka ajat ovat vaikeat, Karikumpu haluaa katsoa ensisijaisesti asioiden positiivisia puolia. Hän korostaa, että Nivala on vahva paikkakunta, ja vaikka säästötoimenpiteitä on väistämättä luvassa, kehittämishankkeista ei olla luopumassa tulevaisuudessakaan.