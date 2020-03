Nyt on nallen kuvia! Lasten iloksi korona-aikana keksitty hyvän mielen nallejahti leviää myös Kalajokilaaksossa, paljon kuvia löytyy täältä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Joko olet bongannut nalleja ikkunoissa tai muissa näkyvissä paikoissa?

Nyt niitä näkyy myös Kalajokilaaksossa. Kyseessä on maailmalta Suomeen rantautunut lasten piristämiseksi keksitty nallejahti, joka on levinnyt nopeasti ympäri maata.

Nallejahti on maailmanlaajuinen hyvän mielen tempaus, jonka ajatuksena on tehdä lasten sekä perheiden ulkoilusta kodin lähialueilla mielenkiintoista ja hauskaa koronaviruksen aiheuttamien rajoitteiden aikana. Tempauksen idea on yksinkertainen: jokainen voi olla mukana asettamalla ikkunaan tai näkyville paikoille pehmoleluja, joita ohikulkijat voivat bongailla vaikka perhelenkillä aarrejahdin tapaan.

Nallet kurkistelevat lyhdyistä Kokkola-Kajaanitien varrella Sievissä. Katja Säily

Nallejahti on ottanut vauhtia sosiaalisesta mediasta, jossa tempausta on levitetty muun muassa Facebook-yhteisöissä.

– Noniin Ylivieska (taajama)! Eiköhän mekin laiteta hyvä kiertämään näinä aikoina. Eli käynnistetään oma nallejahti. Säännöt siis seuraavat. Laita nalle jonnekin näkyvälle paikalle ikkunalle (sisäpuolelle) tms. Ulkoilevat voivat sitten bongailla nalleja.

Tällaisen haasteen julkaisi Facebookissa viime viikolla Sanna Kontio-Rahkala. Pehmoleluja onkin ilmestynyt nähtäville ja mukaan on lähtenyt myös eri yhteisöjä sekä liike-elämää.

Kalajaska tarttui omassa Facebookissaan haasteeseen ja lähti nallejahtiin. Tulos osoitti, että pehmoleluja löytyy näköalapaikoilta jo ympäri Kalajokilaaksoa. Tässä jutussa on kuvasatoa, jota tarvittaessa myös päivitämme.

Täällä nallukka unelmoi ystävästä! Anne Korkiakoski

Mll Ylivieska myös mukana: Maskottimme Milli Mannerheim halusi lähteä myös mukaan nallejahtiin. Milli asustelee Vähälläkankaalla ja päätti jäädä kurkkimaan oman huoneensa ikkunasta. Olkaapa tarkkoina jos liikutte täällä päin. Millin Onni-serkku hyppäsi auton kyytiin, joten hänet voi bongata melkein koska vaan. Anna Tammelin

Kissakin apuna. Ismo Kunelius

Vanhus tervehtii kulkijoita. Alli Aitto-oja

Tuokiotuvalle köpötteli useampikin nalle...ja pupukin. Pihapiirissä on vieläpä useampi rakennuskin...hmm! Montakohan nallea sinä bongasit? Anne Isokoski

K-Market Mustikka mukana. Titta Rimpioja

Alavieskan kirjasto on mukana monen nallen voimin. Siellä ne kurkistelevat ikkunoista pihalle. En paljasta, montako niitä on. Ulla-Mari Kivi