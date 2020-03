Mehiläinen vahvistaa palvelujaan Ylivieskassa: Lääkärikeskukseen lisää tilaa, uusia lääkäreitä ja konttiklinikka korona-ajaksia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Terveydenhuoltopalveluja tuottava Mehiläinen Oy vahvistaa merkittävästi palvelujaan Ylivieskassa. Viime perjantaina uutisoitiin erillisen konttiin rakennetun klinikan avaamisesta hengitystieinfektiopotilaille koronavirusepidemian ajaksi. Palveluja Ylivieskan yksikössä on muiltakin osin lisätty viime aikoina.

– Me olemme kiinnostuneita laajentamaan toimintaamme tällä alueella. Palvelumme on tähän saakka painottunut työterveyshuoltoon, mutta myös yksityisvastaanoton puolella palveluja on lisätty ja edelleen lisätään, kertoo Kokkolan ja Kalajokilaakson alueen yksiköistä vastaava yksikönjohtaja Pirjo Immonen.

Ylivieskassa on jo rakennettu lisää vastaanottotilaa, ja suunnitelmissa on laajentaa jatkossakin. Silmälääkäri on jo aloittanut, ja korvalääkärin palvelut alkavat lähiaikoina. Myös yleislääkäreiden määrä lisääntyy sekä yksityisvastaanoton että työterveyshuollon tarpeisiin. Samoin fysioterapeutin palveluja on entistä enemmän tarjolla.

– Täällä on palveluille kysyntää sekä työterveys- että yksityisasiakkaiden puolella. Se kertoo myös siitä, että julkisella puolella palvelut eivät vedä riittävän hyvin, Pirjo Immonen sanoo.

Myös hoitajia on Ylivieskaan rekrytoitu lisää.

Maanantaina Ylivieskan yksikön pihalla avattiin koko Mehiläinen-konsernin ensimmäinen konttiin rakennettu klinikka hengitystieinfektiovastaanottoa varten. Kaikki hengitystieoireista kärsivät ohjataan sinne, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan mahdollisimman tehokkaasti estää.

– Tänne ei voi suoraan tulla, vaan asiakkaat ohjataan tänne digiklinikalta ja keskitetyn ajanvarauksen kautta, asiointi tapahtuu aina ajanvarauksella, Pirjo Immonen korostaa.

Konttiklinikalla on valmius myös tarvittavien laboratoriokokeiden ottamiseen. Myös koronavirustestien ottamiseen THL:n ohjeistuksen mukaisesti on mahdollisuus. Henkilökunta palvelee asiakkaita tarkasti suoja-asusteissa, ja muutenkin tilojen turvallisuudesta pidetään tarkkaa huolta.

– Ohjaamme tänne hengitystieinfektiopotilaat muualtakin lähialueelta, esimerkiksi Haapajärven yksiköstä, Pirjo Immonen kertoo.

Toimenpiteiden tarkoitus on pyrkiä pitämään mahdolliset koronavirustartunnan saaneet erillään muista asiakkaista. Konttiklinikalla tulijat odottavat vuoroaan omassa autossaan. Yhteisiä odotushuoneita ei ole käytettävissä.

– Opastamme asiakkaat tarkasti ajanvarauksen yhteydessä, Pirjo Immonen lupaa.

Mehiläinen on avannut lääkärikeskusten yhteyteen yli 25 hengitystieinfektioklinikkaa, jotka palvelevat hengitystieinfektioista kärsiviä asiakkaita tilanteessa, jossa lääkärin tapaaminen on tarpeen. Klinikat toimivat lääkärikeskusten yhteydessä, mutta erillään muusta toiminnasta.

– Kun hengitystieinfektio-oireisten potilaiden hoito on keskitetty nimettyihin klinikoihin, pystymme palvelemaan myös muissa asioissa Mehiläisessä asioivia mahdollisimman turvallisesti lääkärikeskusten tiloissa. Näin pystymme turvaamaan tarpeellisten vastaanottokäyntien, tutkimusten ja toimenpiteiden jatkumisen myös epidemian levitessä, toteaa Mehiläisen lääkäriasemien johtava lääkäri Iiro Heikkilä.