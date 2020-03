Lukijalta: Terveiset Tampereelta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kodin ja kotipaikan vaihtuminen yli kolmen vuosikymmenen jälkeen ei varmaankaan ole kenellekään helppoa. Jo pelkkä ajatuskin jättää tuttu ja turvallinen ympäristö, päivittäiset rutiinit sekä ystävät, sattaa pelottaa.

Meille muutto Tampereelle oli vuosien jopa vuosikymmenten haave. Olihan kaupunki ollut kotikaupunkimme jo 70-luvulla. Olo on ollut kuin olisi tullut kotiin. Tapolan musta makkara ja Pyynikin munkit ovat vielä voimissaan. Sopeutumista on edesauttanut, että kaupungin keskusta on samalla tavalla sekaisin kuin entinen kotikaupunki. Ruuhkat ovat vain toista luokkaa, mutta onneksi se ensi vuonna helpottaa kun ratikka aloittaa liikenteen.

Tampere on kaunis, eloisa ja sopivan kokoinen. Kaupungin keskusta on suhteellisen pieni ja luonto on kaikkialla läsnä tai lähellä. Tampere on tiivis kaupunki ja keskusta-alueella et juuri tarvitse julkisia kulkuvälineitä, kaikki tärkeimmät paikat ovat kävelymatkan päässä. Mikäli kuitenkin käyt keskustan ulkopuolella, bussit kyllä kulkevat säännöllisesti ja kohta ratikkakin. Oma auto saa olla tallissa ihan rauhassa.

Päivät kuluvat liiankin nopeasti vanhojen ja uusien harrastusten sekä Elja-pojan parissa. Meidät on otettu todella hyvin vastaan niin kaupungin palveluissa kuin harrastuksissa. Tamperelaiset ovat avoimia, mukavia ja avuliaita. Tamperelaisuus kuulemma piilee sekä kiälessä että asenteissa. Paikallista murrettakin alkaa jo oppia: anskattoony, mitä sää humanteri täälpyörit, jaa määkö?, menos kotio kahaveelle, nääs, juu niimääki, kyä lähtee, som moro.

Ylivieskaa emme ole unohtaneet. Seuraamme vielä tiiviisti entisen kotikaupungin tapahtumia. Joka aamu, kun vesihanan aukaiseen, niin tulee ikävä – mistään ei saa niin hyvää kraanavettä kuin Ylivieskasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Olemme kiitollisia, että elämä aikoinaan johdatti meidät Ylivieskaan. Kaupunki oli silloin ja on vieläkin aivan erinomainen asuinpaikka nuorelle lapsiperheelle. Kaupungissa on aina ollut laadukkaat päivähoito- ja koulutuspalvelut sekä monipuoliset harrastus- ja liikuntamahdollisuudet. Tulevaisuudessa ne vain paranevat. Kaupunki tarjoaa varsinkin nuorelle lapsiperheelle mahdollisuuden hyvään ja turvalliseen arkeen.

Paljon jäi rakkaita muistoja, hyviä ystäviä ja työkavereita, joita muistelemme lämmöllä. Kaikkea hyvää kaikille kaupunkilaisille.

Som moro

Sirpa ja Kari Kentala