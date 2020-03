Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulaistelainen Marika Unga on valmis auttamaan, kun joku tarvitsee apua. Siihen hän on tottunut jo pitkien etäisyyksien lapsuuskodissa Lapissa.

– Minut on kasvatettu siihen, että naapuria kuuluu auttaa. On lainattu sokeria ilman, että kukaan olisi kysellyt korvausta ja seurattu, että naapurin yksinasuvan mummon ikkunaverhot aukeavat aamulla, ja jos eivät aukea, lähdetään katsomaan, mikä mummolla on hätänä. Naapuriapu on luontevaa toisesta huolehtimista ja se on molemminpuolista, hän kiteyttää.

Sama auttamisenhalu hänellä heräsi, kun maan hallitus teki päätöksen erityisryhmien karanteenista koronatilanteen vuoksi.

– Huomasin, että naapuriavun kaltaiselle auttamiselle oli olemassa selkeästi tarve. Auttajiakin oli, mutta tieto heistä oli palasina, lisäksi aina vain useampi osoitti halunsa auttaa muita, hän kertaa reilun viikon takaisia ajatuksiaan.

Ensimmäiseksi Marika Unga laittoi Oulaisten Facebook-ryhmään oman ilmoituksensa, jossa tarjosi apua kauppa- ja apteekkiasiointiin. Ilmoitus hukkui nopeasti muihin sivulle tulleisiin ilmoituksiin.

– Samoihin aikoihin näin televisiossa ohjelman, jossa puhuttiin naapuriavusta. Löysin sosiaalisesta mediasta naapuriapuryhmiä tästä läheltä, joten lähdin etsimään, onko Oulaisissa vastaavaa. Koska ei ollut, päätin perustaa sen itse, hän kertoo.

Marika Unga näki ryhmän luomisessa hyvän tilaisuuden koota kotipaikkakunnan vapaaehtoiset auttajat samaan paikkaan.

– Oulaisissa on myös yrityksiä, jotka tarjoavat asiointiapua, mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta ostaa heidän palveluitaan. Ajatuksenani on, että kukaan ei jäisi yksin, vaan kaikkien olisi mahdollista saada apua varallisuudesta riippumatta, hän kertoo.

Naapuriapu Oulainen -ryhmä syntyi Facebookiin viime viikon lopulla.

– Ryhmän tarkoituksena on, että ihmiset tarjoavat ja pyytävät apua ryhmässä. Ryhmään kuuluminen ei kuitenkaan edellytä edellä mainittuja asioita, vaan toiminta on vapaaehtoista, ryhmän perustaja ja ylläpitäjä Marika Unga kertoo.

Hän sanoo, että auttaa voi myös viemällä viestiä avuntarjoajista henkilöille, jotka eivät ole sosiaalisessa mediassa tai eivät kuulu naapuriapuryhmään. Avuntarvitsijoista tiedon tuominen ryhmään päin on myös yksi tapa olla mukana.

– Jokainen auttaa omien mahdollisuuksiensa mukaan, kaikkeen ei tarvitse revetä, Unga sanoo ja painottaa, että pienikin apu on tarpeellinen.

Ryhmä voi Marika Ungan mielestä tuoda apua myös yksinäisyyteen.

– Yksinäisyys vaikuttaa olevan yksi kansantaudeistamme. Yhteisöllisyys ja yhteisöllinen toiminta korostuvat kriisin keskellä, hoitoalalla työskentelevä nainen sanoo.

Marika Unga vertaa naapuriapuaan tarjoavia sota-ajan Lottiin.

– Lotat tekivät rintamalla vapaaehtoistyötä. Nyt on meidän vuoroomme taistella koronavirusta vastaan ja olla ”lottia” tässä ajassa, hän sanoo.

Tähän mennessä Naapuriapu Oulainen -ryhmä on koonnut jo pitkästi toistasataa henkilöä, avun tarjoajiakin on toistakymmentä. Pääasiassa tarjotaan kauppa- ja asiointiapua eri puolille Oulaista, mutta myös ulkohommien tekemistä, lasten- ja lemmikkien ulkoilutusta ja hoitoa, ulkoalueiden siivouksia, piha- ja puutarhatöitä, ruoanlaittoapua, leipomista ja paljon muuta.

– Tavoitteena on matalan kynnyksen paikka avun pyytämiselle. Apua voi pyytää myös suoraan viestillä, jos ei halua laittaa pyyntöä ryhmän nähtäville, Unga tarkentaa ja muistuttaa, että koronaviruksen riskiryhmiin kuuluu muitakin kuin ikäihmisiä, joiden liikkuminen on rajoitettua.

– Eikä tiedä, vaikka liikkumista rajoitettaisiin lisää. Jos niin käy ja kriisi pahenee, naapuriapu nousee arvoon arvaamattomaan, hän jatkaa ja sanoo tarvittaessa toimivansa ryhmän sisällä avuntarvitsijoiden ja -tarjoajien koordinaattorina ohjaamassa heitä yhteen.

Vielä tähän mennessä Marika Ungalle ei ole tullut avunpyyntöjä naapuriapuryhmän kautta, mutta hän ei tiedä sitä, onko mahdollisesti muille tullut.

– Muuten olen kyllä käynyt auttamassa ihmisiä. Voi olla, että kaupungin kotihoito ehtii vielä hoitaa esimerkiksi ikäihmisten kauppa-asiat tai ihmiset ostavat yrittäjien palveluita. Toisaalta virus ei vielä ole täällä niin paha. Erityisryhmille on järjestetty myös omia asiointivuoroja aamusta kauppoihin. Omaiset ovat varmasti olleet myös valmiita auttamaan, hän pohtii.

Vapaaehtoisuuteen perustuvan ryhmän toiminnassa auttaminen on pääsääntöisesti maksutonta.

– Avuntarvitsija voi halutessaan korvata saamaansa apua, mutta velvollisuutta siihen ei ole. Se on auttajan ja autettavan välinen asia, Marika Unga sanoo ja jatkaa:

– Usein avuntarvitsijat kokevat, että haluavat jotenkin korvata saamansa avun, esimerkiksi antavat kahvipaketin auttajalle.

Marika Unga toivoo, että naapuriapuryhmä kasvaa ja jatkaa koronapandemian jälkeenkin oulaistelaisia yhdistävänä tekijänä.

– Jatkossa tämä ryhmä voisi toimia linkkinä kaikelle vapaaehtoistyölle Oulaisissa. Yleensäkin pyyteetön lähimmäisen huomioinen ja kohtaaminen ovat tärkeitä tässä ajassa, hän haaveilee.

Unga on ryhmän ylläpitäjä. Hän arvelee tarvitsevansa siihen apua, jos ryhmä kasvaa.