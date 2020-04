Lainojen lyhennysvapaiden kysyntä räjähti paikallisesti– Vuokranantajille haaste vuokrien anteeksiantoon OP Keski-Pohjanmaalta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieska

Paikalliset pankkijätit OP Keski-Pohjanmaa ja Nordea ovat nyt helpottamassa sekä yksityis- että yritysasiakkaiden taloustilannetta. OP:n toimitusjohtaja Jyrki Rantala ja Nordean konttorinjohtaja Sami Pokki kertovat, että isoin asia tällä hetkellä on, että asiakkaille ollaan myöntämässä lainojen lyhennysvapaita.

Yritysasiakkaiden haluamien käyttöpääomarahoitusten myöntäminen on pankeissa työn alla, koska Finnveran myöntämien takausten lisäksi valtion antamat yrityshelpotukset ovat kokonaisuudessaan vasta aluillaan eikä niiden vaikutuksia ole punnittu.

Asuntolainojen kevään kysyntää on vielä pankeissa liian varhaista arvioida, koska asuntokaupan sesonki on vasta alkamassa. Viime viikkojen pudotus asuntolainahakemuksissa on ollut OP-ryhmässä noin 25 prosenttia.

– Omana osallistumisena koronaviruksen vaatimiin yhteiskunnan taloustalkoisiin on, että kesäkuun loppuun asti meidän vuokralaistemme tarvitsee maksaa vuokran sijaan vain yhtiövastike. Haastamme nyt muutkin vuokra-antajat samaan. Meillä on 20 vuokralaista, pääosin kiinteistömme ovat Kokkolassa ja Ylivieskassa. Annamme anteeksi noin 80 000 euron vuokrat, Rantala toteaa.

Lyhennysvapaiden hakeminen on mittavaa. Osuuspankin toimitusjohtaja Jyrki Rantala kertoo, että yksityisasiakkailta on nyt tällä hetkellä 600 lyhennysvapaahakemusta, kun normaalisti tähän aikaan niitä olisi noin 100. Tuollainen hakemusryntäys tuo niiden käsittelyyn viivettä. Yritysasiakkailta hakemuksia on 60-70, kun normaalisti yritykset eivät sellaisia juuri tee.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Me kampanjoimme kotitalouksien lyhennysvapailla jo vuosia sitten, kun halusimme vauhdittaa Suomen taloutta. Tätä olemme siis jo isossa mitassa harjoitelleet. Mahdollista on saada lyhennysvapautta 12 kuukautta.

Nordea konttorijohtaja Sami Pokki kertoo, että asuntovelalliset hakevat nyt lainoihinsa lykkäystä 10-kertaisella tahdilla tavanomaiseen verrattuna.

– Lyhennysvapaissa on nyt kyse siitä, että ihmiset haluavat varautua taloustilanteensa muutoksiin. Kyse ei ole siitä, että isolla joukolla ihmisillä olisi vielä akuutti hätä päällä.

Nordea ei ole lähdössä rajoittamaan lyhennysvapaiden pituuksia. Halutaan kuunnella asiakkaiden toiveita.

– Jos yritys nyt harkitsee lainaansa esimerkiksi 3-6 kuukauden lyhennysvapaata. Pitäisin puolta vuotta miniminä.

Asiakkaiden tarvitsee lyhennysvapaalla maksaa vain lainansa korot, ei lyhennyksiä.

Päivittäisasiointi on edelleen mahdollista OP Keski-Pohjanmaan jokaisessa kuudessa konttorissa. Nordean paikalliskonttoreissa se loppui keskiviikkona 25. maaliskuuta alkaen toistaiseksi. Niistä Ylivieska, Raahe, Kalajoki ovat täyden palvelun konttoreita, Nivalan palvelutarjonta on jo ollut rajoitettu. Ajanvarauksella Nordean asiantuntijan luo pääsee edelleen.

– Me OP:ssa seuraamme tilanteen kehittymistä. Toistaiseksi asiakkaita on pankkisaleissa nykytilanteessa nähty vähän. Keskiviikkona 1. huhtikuuta on yleinen eläkkeiden maksu, joten odotamme sen vaikutuksia. Sääntönä on, että asioimaan pääsee kerrallaan sisälle 10 ihmistä. Kehotamme pitämään kahden metrin turvavälin, mikä on huomioitu asiakastuolien sijoittelussakin. Meillä on yhä käteistä varattuna asiakkaittemme tarpeisiin. Kehotamme suosimaan paikan päällä käymisen sijaan vaihtoehtoisia asiointitapoja, kuten puhelin, mobiilia ja verkkopalvelua.

Sami Pokki kertoo tehneensä päätöksen Nordean paikalliskonttoreiden ovien sulkemisesta, koska asioinnissa tapahtui merkittävä lisäys hallituksen tiistaina 17. maaliskuuta koronan vuoksi antaman tiedonannon vuoksi.

– Huoltamme asiakkaista lisäsi se, että asioimaan tuli pääasiallisesti riskiryhmiin kuuluvia yli 70-vuotiaita ihmisiä. Olemme lisänneet nyt meidän tavoitettavuuttamme puhelinpalveluissa. Lisäksi käytössä on vaihtoehtoiset yhteydenpitovälineet, kuten mobiilisti tapahtuvat videoneuvottelut, hän kertoo.

Molemmat pankit kertovat, että koronaviruksen takia asiakkaiden yhteydenpito on lisääntynyt merkittävästi.

Sijoittamisessa toimitusjohtaja Jyrki Rantala sekä Nordean konttorinjohtaja Sami Pokki ovat samoilla linjoilla, kumpikin kehottavat sijoittajia rauhallisuuteen. Historiallisesti sijoittamisen tuotot ovat pitkällä aikavälillä aina olleet hyvät. Osakemarkkinoiden romahduksia on aika ajoin ja niistä on noustu ylös.

– Sanotaan, että aika on rahaa ja pitkä aika on paljon rahaa, Rantala toteaa.

– Osinkojen maksu on todennäköisesti etenemässä tänä keväänä normaalisti, Pokki pohtii.

Kumpaankin pankkiin on tullut sijoitusluottohakemuksia. Osa ihmistä siis näkee, että nyt olisi järkevä sijoittaa romahtaneisiin osakkeisiin velkavivulla. Kumpikaan pankinjohtaja ei asiasta innostu. Jos asiakkaan yleinen taloustilanne tuollaisen lainan sallii, sitä voidaan kuitenkin harkita.