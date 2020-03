”Kyllä me tästä selviämme” – Monen tärkeän varainhankintatapahtuman peruminen vie urheiluseurojen talouden tappiolle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronavirus kurittaa pääsarjaseuroja kovalla kädellä, mutta yhtään sen helpommalta tilanne ei näytä ruohonjuuritason yleisseuroissa. Tämän alueen urheiluseuroista kovia kolhuja saa esimerkiksi Ylivieskan Kuula, joka on joutunut perumaan useamman tärkeän varainhankintatapahtuman.

– Pesäpallon Sigge All Stars -tapahtuma peruuntuu. Tapahtumassa on ollut mukana useita Suomen parhaimpia ja tunnetuimpia pelaajia, joten se on ollut meille tärkeä tulonlähde. Lisäksi Ryskyarpajaiset on keskeytetty. Arpalupa ja arvat on palautettu poliisille, eikä yhtään arpaa ole myyty. Jo pelkästään näistä kahdesta tulee useiden kymppitonnien tulonmenetykset, Kuulan puheenjohtaja Juha Nivala harmittelee.

– Siinä mielessä meillä kävi huono tuuri, että tärkeitä varainhankintatapahtumia oli juuri keväällä. Jos Ryskyarpajaiset ja Sigge All Stars -tapahtuma olisivat syksyllä, niin meillä olisi edelleen ollut kaksi tärkeää tapahtumaa, joihin koronavirus ei mahdollisesti olisi vaikuttanut, Nivala jatkaa.

Sigge All Stars-ottelu on tuonut kovia nimiä Ylivieskan Suvannolle ja samalla tapahtuma on tuonut sievoisen summan Ylivieskan Kuulan kassaan. Tässä Suomen huippupelaajista vasemmalta Perttu Ruuska, Tuomas Jussila, Sami Haapakoski ja Mikko Kanala. Hanna Perkkiö

Jo mainitut kaksi tapahtumaa ovat Kuulalle merkittävimmät tulonmenetykset. Niiden lisäksi seura on joutunut perumaan myös muita kevätperinteitään.

– Kevätmarkkinoita ei tällä kertaa järjestetä. Yksi tärkeä poisjäävä tulonlähde on Kuulalainen-lehti, jota emme tänä keväänä tee. Myös paikalliset yritykset ovat tukalassa tilanteessa, joten urheiluseuran kannalta ei ole mielekästä lähteä tuotetta myymään paikallisille yrityksille, Nivala perustelee.

Ylivieskan Kuulassa on noin 1 100 jäsentä. Kokoaikaisia tai osa-aikaisia työntekijöitä seuralla on kolme.

– Joudumme sopeuttamistoimia tekemään. Päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta palkkakulujen osalta joudumme tekemään järjestelyitä. Kuluva vuosi tulee olemaan seuralle tappiollinen, mutta kyllä me tästä selviämme. Tämä ei saa Kuulaa polvilleen, Nivala kommentoi.

Paljon paremmalta tilanne ei näytä Kalajoen Junkkareidenkaan leirissä. Seuran puheenjohtaja Jukka Kauppila sanoo, että myös Junkkareiden osalta tämä vuosi tulee olemaan tappiollinen.

– Puhutaan joistakin tuhansista euroista, ei kuitenkaan kymppitonneista. Onneksi pystyimme järjestämään Koululiikuntaliiton mestaruushiihdot. Jos nuo kisat olisivat peruuntuneet, tappiota olisi tullut merkittävästi, Kauppila kertoo.

Suurimman miinuksen seuralle tuo Hiihtomaja, jonka Junkkareiden johtokunta sulki valtioneuvoston suosituksen perusteella. Vuokratuloja jää saamatta sievoinen summa, kun Hiihtomajan ovet ovat säpissä.

– Hiihtomajan vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 20 000 euroa. Olimme suunnitelleet Hiihtomajalle peruskorjaussuunnitelman tekemistä, mutta se siirtyy tulevaisuuteen. Tällaisessa tilanteessa on hyvä nostaa esille kysymys, onko kolmannen sektorin toimijan järkevää omistaa tuollaista Hiihtomajan kaltaista kiinteistöä, Kauppila pohtii.

Rompetori on ollut yksi merkittävä tulonlähde Kalajoen Junkkareille. Anne Mattila

Yksi Junkkareiden tärkeimmistä vuotuisista tulonlähteistä on viikko juhannuksen jälkeen järjestettävä Rompetori, joka on viime vuosina kerännyt Hiekkasärkille noin 8 000 henkeä.

– Rompetoria ei ole vielä virallisesti peruttu, mutta onhan se hyvin todennäköistä, ettei tuollaista tapahtumaa voida kesäkuussa järjestää. Siinä tapauksessa myös mopoarpajaiset taitavat jäädä järjestämättä, joten taloudelliset vaikutukset ovat suuret. Syksylle oli suunnitelmissa 90-vuotisjuhlajulkaisu. Voi olla, että sekin jää tekemättä, koska kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan koronan osalta, Kauppila selvittää.

Junkkareilla on noin 1 000 jäsentä ja jäsenmaksulaskut tulevat maksettavaksi lähiviikkojen aikana.

– Juuri nyt olisi erittäin tärkeää, että jäsenmaksut maksettaisiin. Sillä tavalla saisimme pidettyä toiminnot yllä ja firman pystyssä, koska muut tulot ovat supistumassa, mutta kulut eivät, Kauppila sanoo.